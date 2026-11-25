أعربت وزارة خارجية جمهورية العراق عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حكومةً وشعباً، إثر الحادث المؤسف الناجم عن احتراق سيارة محمّلة بمواد بترولية في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة تضامن جمهورية العراق الكامل ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في هذا الظرف الأليم، معربةً عن بالغ أسفها إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، ومشاطرَةً أسر الضحايا وذويهم مشاعر الحزن والألم، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

العراق يعزي مصر حكومة وشعبًا

وفي هذا السياق، تجدّد جمهورية العراق موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة مختلف الظروف والتحديات، انطلاقاً من أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما يربطهما من تضامن وتعاون ومواقف مشتركة.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تتجاوز جمهورية مصر العربية آثار هذا الحادث، وأن يحفظ الله شعبها الشقيق من كل مكروه، وأن يُديم عليها الأمن والسلامة والاستقرار.