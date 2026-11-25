حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا كبيرًا على مضيفه صباح الأذربيجاني بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح أنتوني جوردون التسجيل لصالح برشلونة في الدقيقة 31، بعدما استغل كرة مرتدة من حارس مرمى صباح، لينهي الفريق الكتالوني الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد جوردون ليعزز تقدم برشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يضيف كريم أديمي الهدف الثالث في الدقيقة 55، ليواصل الفريق الإسباني تفوقه على أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 60، نجح البرازيلي جابرييل جيسوس في تسجيل الهدف الرابع لبرشلونة، مستغلًا ارتداد الكرة من حارس صباح، ليقترب الفريق الكتالوني من حسم المواجهة مبكرًا.

وقلص جوي لانس ميكلز الفارق لصالح الفريق الأذربيجاني في الدقيقة 63، بعدما سجل هدف صباح الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 4-1.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة، ليواصل تقدمه في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ويعزز حظوظه في المنافسة على التأهل المباشر إلى دور الـ16.