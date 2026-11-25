طرحت النجمة هيفاء وهبي أحدث أغانيها بعنوان "لو خايف"، علي طريقة الفيديو كليب، من كلمات آية متولي والحان وتوزيع الناظر وميكس وماستر مختار السايح، بتوقيع المخرج كفراوي.

ولاقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور فور طرحها، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع منها عبر حساباتهم المختلفة، وانهالت التعليقات التي أشادت بالأغنية، مُعبّرين عن إعجابهم بها وباختيارات الديفا هيفاء وهبي الغنائية.



والأغنية من إنتاج شركة Nova Hits، التي تجمع بين PMG، لكل من تامر عبد المنعم و عاصم تاج في إطار تقديم أعمال غنائية جديدة برؤية إنتاجية مختلفة.



من جهةٍ أخرى، تستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي في Space42 Arena في أبو ظبي بتاريخ ٢٥ ديسمبر المُقبل، على أن تلتقي جمهورها في العاصمة اللبنانيّة بيروت يوم ٢٧ ديسمبر في Opra.