أصدرت مؤسسة "حياة كريمة" بياناً صحفياً، نعت فيه ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وأسفر عن فقدان أرواح عزيزة من أبناء الوطن.

وجاء في نص البيان:

"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تنعى مؤسسة «حياة كريمة» ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري، وأسفر عن فقدان أرواح عزيزة من أبناء الوطن".

وتقدمت المؤسسة، بكافة قياداتها ومتطوعيها والعاملين بها، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما تتمنى المؤسسة الشفاء العاجل لجميع المصابين.

تحرك فوري لدعم المصابين

وأكدت مؤسسة "حياة كريمة" تضامنها الكامل ووقوفها بجانب أسر الضحايا والمصابين في هذه المحنة، حيث وجهت فرقها الميدانية بالتحرك الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة لهم، والتوجه لزيارة المصابين في المستشفيات القريبة من موقع الحادث، بمشاركة متطوعي المؤسسة وفريق من الأخصائيين النفسيين لتقديم الدعم النفسي اللازم للمصابين وأسرهم.

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب واشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية، بالقرب من نفق شارع 10 ومحطة مترو القومية، ما أدى إلى امتداد ألسنة اللهب إلى عدد كبير من السيارات المتواجدة بمحيط الحادث، وتفحم عدد منها.