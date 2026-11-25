تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة انفجار سيارة نقل محملة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، وسط مشهد مرعب تصاعدت فيه ألسنة اللهب إلى السماء، عقب اشتعال الناقلة وامتداد النيران إلى عدد من السيارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وأظهر الفيديو لحظة الانفجار واشتعال النيران بشكل هائل، في حادث أثار حالة من الذعر بين المواطنين وقائدي السيارات، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعياته.

وانتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينة اللازمة وبيان أسباب اندلاع الحريق والوقوف على ملابساته، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وامتداد النيران إلى عدد من السيارات.

وتواصل الجهات المختصة فحص الأشلاء التي جرى العثور عليها بموقع الحادث، تمهيدًا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية (DNA)، لتحديد هوية أصحابها، في ظل صعوبة التعرف عليهم بسبب تفحمها جراء شدة النيران.

وعلى الفور، وجه الهلال الأحمر المصري فرق الاستجابة أثناء الطوارئ إلى موقع الحادث والمستشفى، لمساندة جهود قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف والأجهزة المعنية، وتقديم الدعم اللازم في التعامل مع تداعيات الحريق.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بخدماتها إلى محيط الحادث، وجرى إجراء غلق جزئي بالطريق الدائري وتحويلات مرورية بمحيط الواقعة، بعد امتداد النيران إلى عدد من السيارات، وذلك لمنع التكدسات المرورية والحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستقليها.

وتواصل الجهات المختصة جهودها للتعامل مع آثار الحادث، فيما تستمر المعاينات والتحقيقات للوقوف على أسباب الانفجار وحصر الخسائر والضحايا.