طرح المطرب الشاب آدم البنّا، اليوم أحدث أغنياته بعنوان "ماشبعتيش من الغياب" على اليوتيوب، والمنصات الإلكترونية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات أحمد شكري، وألحان آدم البنا، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري، وهي من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".. تدور الأغنية في إطار رومانسي خفيف، تكشف عن عتاب في علاقة حب بين طرفين بسبب البعد والفراق.

يذكر ان آدم البنا، كان قد طرح أول ألبوماته الغنائية، في أغسطس الماضي، والألبوم كان بعنوان "في مدينتك"، وضم 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وقام آدم بتلحين 7 أغنيات من الألبوم بالتعاون مع عدد من أبرز صناع الموسيقى، وهم الشعراء عزيز الشافعي، ومحمد عاطف، ومصطفى ناصر، و وافي عرفة، وأحمد شكري، ومودي نبيل، وأحمد سليم، وأحمد خاطر، وأحمد إبراهيم، ومحمد عطية، والملحنون عزيز الشافعي، ومدين، وفارس فهمي، والموزعين الموسيقيين ديفيد أمين، وعمرو عبد الفتاح، وإسلام زكي، وعمرو الخضري، وكريم عبد الوهاب، ومدين، و وسام عبد المنعم.. كما قام آدم البنا بتصوير ثلاث أغنيات من الألبوم هي "عاد معتذرا" و"كنت بحبه" و"خايف" مع المخرج أيمن نور.. تقول كلمات أغنية "ماشبعتيش من الغياب":..

سايب حاجات معاكي…

لسة بأدور عليها..من بَعدِك مش لاقيها…

راحة البال والسعادة…وحياه كان نفسي فيها

تفاصيل كانت معاكي…

اشباحها بتطاردني… وحنين رافض يسيبني…

بُعدِك خَلّص عليا… وحقيقي الله يعيني

ماشبعتيش م الغياب؟..

دانا عن نفسي إستويت… وياريت نرجع ياريت…ياريت نرجع ياريت

مش فاكرة زمان كلامنا؟…عن تخطيطنا ل حياتنا

مش كان نفسك في يوم،، يجمعنا انا وانتي بيت؟

لسة الفرصة في ايدينا… ليه نفرح حد فينا؟…

ع الوضع دا لو هانفضل… كدة يبقى حرام علينا

علشان عارفِك كويس…

مافقدتش املي فيكي… عارف ان الخير ماليكي…عارف انك لسة شارية… وانا برضو كمان شاريكي

عيدي الحسابات كويس…

دا قرار مفيهوش هزار… كدة حُكم ب الإنهيار…وماتفتكريش هاتنسي… حُبي ب دوسة زُرار

ماشبعتيش م الغياب؟..

دانا عن نفسي إستويت...وياريت نرجع ياريت...ياريت نرجع ياريت

مش فاكره زمان كلامنا؟... عن تخطيطنا ل حياتنا

مش كان نفسك في يوم يجمعنا انا وانتي بيت ؟

لسه الفرصه في ايدينا...ليه نفرح حد فينا؟...

ع الوضع دا لو هنفضل...

كده يبقى حرام علينا.



