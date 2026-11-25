فشلت جلسة الصلح بين نادي برشلونة ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، التي عُقدت اليوم في محاكم العاصمة الإسبانية مدريد، دون التوصل إلى أي اتفاق بين الطرفين، وذلك على خلفية تصريحات بيريز المتعلقة بقضية نيجريرا.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الجلسة لم تستغرق سوى نحو 10 دقائق، قبل أن يغادر ممثلو الطرفين قاعة المحكمة، مع تجنب الإدلاء بأي تصريحات بشأن تفاصيل ما دار خلال الاجتماع.

واكتفى محامو الطرفين بتأكيد عدم التوصل إلى أي تفاهم، لتفشل بذلك محاولة الصلح الودية بين الجانبين.

وتأتي هذه الجلسة باعتبارها خطوة إجرائية معتادة تسبق اللجوء إلى رفع الدعاوى القضائية، ما يفتح الباب أمام استمرار النزاع القانوني بين برشلونة وفلورنتينو بيريز خلال الفترة المقبلة.