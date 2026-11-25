أعلنت السفارة الهولندية لدى القاهرة إغلاق مبنى السفارة أمام الجمهور حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تُنظم أمام مقر السفارة، في خطوة وصفتها بأنها إجراء احترازي للتعامل مع الأوضاع الراهنة.

وأوضحت السفارة أن قرار الإغلاق جاء بناءً على توجيهات وزارة الخارجية الهولندية، في إطار اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الموجودين داخل مقر السفارة، مع استمرار متابعة تطورات الوضع.

سبب إغلاق السفارة الهولندية في القاهرة

أكدت السفارة الهولندية أن إغلاق مبنى السفارة أمام الجمهور جاء بشكل مؤقت، بسبب المظاهرات التي تُنظم أمام مقرها في القاهرة.

ولم تعلن السفارة عن موعد محدد لإعادة فتح المبنى أمام الجمهور، موضحة أن الإغلاق سيستمر حتى إشعار آخر، وفقًا لتقييم الأوضاع والتطورات خلال الفترة المقبلة.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البعثة الدبلوماسية في ظل الظروف الراهنة، وبناءً على توجيهات وزارة الخارجية الهولندية.

ماذا يحدث لأصحاب المواعيد المسبقة؟

أوضحت السفارة الهولندية أن قرار الإغلاق لا يعني إلغاء المواعيد بشكل نهائي، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع المواطنين والأشخاص الذين لديهم مواعيد مسبقة.

وسيتم إبلاغ أصحاب المواعيد بأي تطورات جديدة، أو إخطارهم في أقرب وقت ممكن بشأن إعادة جدولة مواعيدهم، وفقًا لما تقتضيه الإجراءات الجديدة.

ودعت السفارة أصحاب المواعيد إلى متابعة التواصل معها للحصول على المستجدات المتعلقة بمواعيدهم والخدمات التي تقدمها البعثة.

هل توقفت خدمات VFS Global؟

وأكدت السفارة أن الإغلاق المؤقت لمبنى السفارة لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها شركة VFS Global في القاهرة.

وأوضحت أن خدمات الشركة مستمرة بصورة طبيعية، ما يعني أن الإجراء الخاص بإغلاق مقر السفارة لا يشمل الخدمات التي تقدمها VFS Global للراغبين في الاستفادة من خدماتها.

ويأتي ذلك مع استمرار السفارة في متابعة الوضع الأمني والتنسيق بشأن إعادة فتح مبنى السفارة أمام الجمهور.

كيف يمكن التواصل مع السفارة في الحالات العاجلة؟

دعت السفارة الهولندية الراغبين في الحصول على مساعدة عاجلة إلى التواصل معها عبر رقم الطوارئ المخصص لذلك.

ويمكن التواصل مع السفارة في الحالات العاجلة على الرقم: +31 247 247 247.

وأكدت السفارة أن التواصل مع المواطنين وأصحاب المواعيد سيستمر لمتابعة أي تغييرات تطرأ على الوضع أو الإجراءات الخاصة بالخدمات القنصلية.

إلى متى يستمر إغلاق السفارة الهولندية؟

لم تحدد السفارة الهولندية موعدًا لإعادة فتح مبنى السفارة أمام الجمهور، واكتفت بالتأكيد أن الإغلاق مستمر حتى إشعار آخر.

ويعني ذلك أن إعادة فتح السفارة ستتحدد وفقًا لتطورات الأوضاع وتقييم الجهات الهولندية المعنية، مع استمرار إتاحة خدمات VFS Global بصورة طبيعية وفق ما أعلنته السفارة.