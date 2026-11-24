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نظم العشرات وقفة احتجاجية أمام السفارة الهولندية بوسط القاهرة؛ احتجاجاً على حبس السلطات الهولندية لأحمد ناصر نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بدعوى تورطه في الاعتداء على الناشط أنس حبيب.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية السلطات الهولندية بالإفراج الفوري عن أحمد ناصر، وكذلك حماية السفارة المصرية من استفزازات أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي.

كما طالب المتظاهرون بطرد السفير الهولندي بالقاهرة، خاصة في أعقاب إغلاق السفارة الهولندية في القاهرة أبوابها مؤخراً، فيما حمل بعضهم لافتات تندد بالقبض على أحمد ناصر، منها "هولندا تسجن الشرفاء وتدعم الإرهابيين"، "الحرية لأحمد ناصر.. هولندا تدعم الإرهاب.. أغيثوا أخوانا في غزة".

ومن جانبها، كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط السفارة الهولندية بوسط القاهرة؛ حيث تم تعزيز التواجد الأمني لمحيط السفارة.