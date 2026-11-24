أثار منشور للدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جدلًا حول القيمة الغذائية للجمبري، والفرق بين الأنواع البحرية والمستزرعة، محذرًا من بعض الممارسات التي قد تُستخدم لزيادة وزن الجمبري أو تحسين مظهره، وداعيًا المستهلكين إلى الانتباه لجودته قبل الشراء.

هل كان الجمبري طعام الفقراء قبل أن يصبح من الأطعمة الفاخرة؟

وأوضح الدكتور عماد سلامة أن الجمبري من المأكولات البحرية الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة، مشيرًا إلى أن قيمته الغذائية لا تعني بالضرورة أن كل الأنواع المعروضة في الأسواق تتمتع بالجودة نفسها، خاصة مع احتمالات سوء التخزين أو استخدام بعض الإضافات خلال عمليات التجهيز والتصنيع.

تطرق المنشور إلى التحول الذي شهده الجمبري وبعض القشريات في مكانتها الاجتماعية والغذائية، موضحًا أن بعض المأكولات البحرية التي أصبحت اليوم من الأطباق مرتفعة الثمن كانت تُستهلك قديمًا باعتبارها طعامًا متاحًا ورخيصًا في بعض المجتمعات الساحلية.

ومع تطور وسائل النقل والتبريد والتعليب، أصبح من الممكن نقل المأكولات البحرية إلى مناطق بعيدة عن السواحل، كما ساهم انتشارها في المطاعم والفنادق الفاخرة في تغيير صورتها لدى المستهلكين، لتتحول إلى أطعمة مرتبطة بالرفاهية والمناسبات الخاصة.

فوائد الجمبري

فوائد الجمبري الصحية.. بروتين ومعادن مهمة للجسم

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن الجمبري يتميز بقيمته الغذائية، إذ يحتوي على البروتين وعدد من الفيتامينات والمعادن، ومن أبرزها:

ـ البروتين: يوفر الجمبري كمية جيدة من البروتين الذي يحتاجه الجسم لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

ـ السيلينيوم: من المعادن التي تدخل في عمل مضادات الأكسدة ودعم وظائف الغدة الدرقية.

ـ اليود: عنصر أساسي لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية وتنظيم عمليات الأيض.

ـ الزنك: يساهم في دعم المناعة والتئام الجروح والعديد من الوظائف الحيوية.

ـ فيتامين B12: ضروري لصحة الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء.

ـ الأستازانتين: صبغة طبيعية تمنح الجمبري لونه الوردي أو المحمر بعد الطهي، وتنتمي إلى مضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاروتينات.

ولفت المنشور إلى أهمية الأستازانتين باعتباره أحد المركبات المضادة للأكسدة، لكن لا ينبغي اعتبار وجوده في الجمبري دليلًا على قدرته وحده على الوقاية من الزهايمر أو علاج تلف الأعصاب أو حماية البشرة من أشعة الشمس؛ فهذه فوائد تحتاج إلى أدلة سريرية كافية على البشر.

فوائد الجمبري

هل الجمبري يرفع الكوليسترول ويضر القلب؟

تحدث المنشور عن المخاوف المتعلقة بتناول الجمبري ومستويات الكوليسترول، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي الحكم على تأثيره في صحة القلب من محتواه من الكوليسترول الغذائي وحده.

فالجمبري يحتوي بالفعل على الكوليسترول، لكن تأثير الطعام في مستويات الكوليسترول بالدم يتأثر أيضًا بكمية الدهون المشبعة في النظام الغذائي وطريقة الطهي والعادات الغذائية عمومًا.

لذلك، من الأفضل تناوله ضمن نظام غذائي متوازن، مع تفضيل طرق الطهي مثل السلق أو الشوي بدلًا من القلي المتكرر وإضافة كميات كبيرة من الدهون.

فوائد الجمبري

إضافات قد تُستخدم في تجهيز الجمبري.. ما حقيقة الفوسفات والبيسلفيت؟

حذر المنشور من بعض المواد التي قد تدخل في تجهيز الجمبري، ومن بينها:

- تراي بولي فوسفات الصوديوم:

قد تُستخدم الفوسفات في بعض منتجات المأكولات البحرية للمساعدة على الاحتفاظ بالرطوبة وتحسين القوام، وهو ما قد يؤثر في وزن المنتج بعد المعالجة.

لكن لا يمكن الجزم بأن كل جمبري مقشر أو مجمد يحتوي على هذه المادة، كما أن وجود الفوسفات لا يعني تلقائيًا أن المنتج مغشوش أو ضار؛ إذ يتوقف الأمر على نوع المادة وكميتها والالتزام بالاشتراطات المنظمة لاستخدامها.

- بيسلفيت الصوديوم:

تُستخدم مركبات الكبريتيت في بعض المنتجات الغذائية للحد من تغير اللون، وقد تسبب تفاعلات لدى الأشخاص الحساسين لها، خاصة بعض المصابين بالربو، لذلك من المهم الانتباه إلى بيانات المكونات والتحذيرات المدونة على العبوات.

فوائد الجمبري

هل تحتوي رؤوس الجمبري على معادن ثقيلة؟

أثار المنشور مسألة تراكم بعض الملوثات في رأس الجمبري، موضحًا أن الرأس يضم أجزاء داخلية من جسم الكائن، من بينها الغدة الهضمية والأعضاء المرتبطة بعملية الهضم.

وتشير دراسات علمية إلى أن توزيع المعادن الثقيلة داخل جسم الجمبري قد يختلف من جزء إلى آخر، وأن بعض العناصر، ومنها الكادميوم، قد تتراكم بتركيزات أعلى في الرأس أو الأجزاء الداخلية مقارنة بالعضلات، بحسب النوع والبيئة التي يعيش فيها الجمبري.

ومع ذلك، لا يصح اعتبار كل رؤوس الجمبري ملوثة أو افتراض أن الجمبري المستزرع يحتوي بالضرورة على مستويات خطرة من المعادن الثقيلة؛ فالأمر يرتبط بجودة المياه والأعلاف والرقابة على الإنتاج، وليس بطريقة التربية وحدها.

فوائد الجمبري

4 علامات تساعدك على اختيار الجمبري الطازج

وقدم المنشور مجموعة من النصائح التي تساعد المستهلك على الانتباه إلى جودة الجمبري عند الشراء، ويمكن الاسترشاد بالعلامات التالية:

ـ الرائحة: يجب أن تكون رائحة الجمبري خفيفة وطبيعية تشبه رائحة البحر، مع تجنب المنتجات ذات الرائحة النفاذة أو الشبيهة بالأمونيا.

ـ القوام: يُفضل اختيار الجمبري ذي اللحم المتماسك والقشرة الرطبة، والابتعاد عن المنتجات ذات الملمس اللزج أو العلامات الواضحة للتلف.

ـ المظهر: ينبغي أن يبدو الجمبري سليمًا دون تغيرات غير طبيعية في اللون أو علامات فساد واضحة، مع العلم أن اللون يختلف باختلاف النوع وطريقة الحفظ.

ـ التخزين والعرض: يجب التأكد من حفظ الجمبري مبردًا أو مجمدًا بصورة صحيحة، وعدم شراء المنتجات المعروضة في ظروف غير صحية أو خارج درجات التبريد المناسبة.

ومن المهم معرفة أن لون الجمبري أو حجمه أو طول قرونه لا يكفي وحده لتحديد ما إذا كان بريًا أم مستزرعًا، كما لا يمكن التأكد من وجود إضافات كيميائية بمجرد النظر إليه؛ لذلك يُفضل شراء المنتجات من مصادر موثوقة والاطلاع على بيانات العبوات عند شراء الجمبري المعبأ.

فوائد الجمبري

هل السردين والماكريل بدائل غذائية للجمبري؟

واختتم الدكتور عماد سلامة منشوره بالإشارة إلى أن الأشخاص الذين لا يستطيعون شراء الجمبري بسبب ارتفاع أسعاره يمكنهم الحصول على عناصر غذائية مهمة من أنواع أخرى من الأسماك، مثل السردين والماكريل والتونة.

وتتميز الأسماك الدهنية، مثل السردين والماكريل، باحتوائها على أحماض أوميجا 3، إلى جانب البروتين وعدد من الفيتامينات والمعادن، ما يجعلها خيارات جيدة ضمن نظام غذائي متوازن.

وفي النهاية، لا تتوقف القيمة الغذائية للطعام على سعره أو مكانته في المطاعم، بل على مكوناته وجودته وطريقة تحضيره وتناوله.