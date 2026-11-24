كشفت الفنانة الراحلة سميحة أيوب تفاصيل مثيرة عن قصة حبها وزواجها من الفنان محسن سرحان، مشيرة إلى أن علاقتهما بدأت خلال مشاركتها في فيلم «الحب» وهي في عمر 15 عامًا، قبل أن تتحول حياتها معه إلى معاناة بسبب الغيرة والشك والقيود التي فرضها عليها.

وروت سميحة أيوب، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للإعلامي الراحل وجدي الحكيم عبر موقع «فيسبوك»، أنها شاهدت محسن سرحان لأول مرة خلال عملها في السينما، وكان نجمًا كبيرًا تحيط به الفتيات، لكنها لم تهتم به، وهو ما أثار غضبه، لتدخل معه في مشادة بعدما وصفها بأنها تشبه أمينة رزق في الاسترجال، فردت عليه قائلة: «لو الكرامة استرجال.. أنا راضية».

وأضافت أن محسن سرحان تغير في تعامله معها بعد ذلك، وأصبح أكثر هدوءًا ويحاول التقرب منها، مشيرة إلى أنه خلال فترة مرضها كان يحرص على زيارتها والاهتمام بها، وتأثر عندما شاهدها تأكل العنب ثم تلقيه بسبب تناول الدواء، وأصر على مساعدتها بنفسه، وهو الموقف الذي لمس مشاعرها وبدأت من خلاله قصة الحب بينهما، حتى اعترف لها بحبه وطلب الزواج منها.

وأوضحت أن أسرتها رفضت الزواج بسبب فارق السن، إلى جانب كونه أرملًا ولديه أبناء، لكنها تمسكت به، وتعرضت لضغوط من أهلها وصلت إلى الحبس والضرب، قبل أن تقرر الهرب من المنزل والقفز من النافذة، والتوجه إليه، ليخفيها لدى أصدقائه لمدة 10 أيام، حتى وافقت أسرتها على الزواج.

لكن سميحة أيوب أكدت أن ليلة زفافها كانت بداية صدمة كبيرة، بعدما دخل بها إلى الغرفة وأغلق الباب عليها بالمفتاح، مشيرة إلى أن الأمر تحول إلى عادة بعد الزواج، إذ كان يمنعها من الخروج أو الذهاب إلى المعهد، لتعيش وكأنها في سجن.

وأضافت أنها واجهت صعوبة في استكمال عملها الفني، حتى عندما وافق على مشاركتها في فيلم «شاطئ الغرام»، فرض عليها شروطًا، من بينها عدم الحديث مع أحد والجلوس بمفردها، لتذهب إلى التصوير ثم تعود إلى المنزل الذي كانت تشعر فيه بالحصار.

ولفتت إلى أن الغيرة والشك كانا يسيطران على تصرفاته، ولم يقتصر الأمر عليها، بل امتد إلى الشك في النساء المحيطات به، حتى إنها لم تستطع فتح الباب لوالدتها عندما جاءت لزيارة حفيدها، كما لم تتمكن من إخراج ابنه بعدما تعرض للإصابة بسبب إغلاق الباب عليها، وعندما أخبرته بما حدث، رد عليها ساخرًا: «شاطرة».

وأكدت سميحة أيوب أنها تحملت الكثير من أجل أبناء محسن سرحان، لكن شعورها بالاختناق ازداد مع مرور الوقت، وعندما سألها عما تريده في عيد ميلادها، طلبت الطلاق، لكنه وافق دون تنفيذ، ما دفعها إلى التظاهر بأنها تعاني من كوابيس وتصرخ خلال الليل، حتى يخاف عليها ويسمح لها بالخروج.

وأشارت إلى أن محسن سرحان وافق في النهاية على الطلاق، لكنه وضع شروطًا قاسية، بينها التنازل عن حقوقها وعدم العودة إليه، مؤكدة أنها وافقت على كل شيء مقابل استعادة حريتها.

واختتمت سميحة أيوب روايتها بالإشارة إلى أنها عادت إلى منزل أسرتها بعد الطلاق، وعندما سألتها والدتها عن زوجها، أخبرتها بأنه لن يعود وأنهما انفصلا، لتنتهي بذلك تجربة زواج قالت إنها جعلتها تخاف من الرجال لفترة طويلة.