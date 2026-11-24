كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات جديدة بشأن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بعد قرار إدارة القلعة الحمراء توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص وعاجل.. أحد الأعضاء البارزين في مجلس إدارة الأهلي تواصل مع مارسيل كولر وحصل على موافقته للعودة مرة أخرى، لكن لم يتم التفاوض معه على العودة بشكل رسمي».

وكان النادي الأهلي أعلن رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية للفريق، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء قرار الأهلي في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة بالنادي.

ومن المقرر أن يطرح ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية خلال الفترة القادمة.

وتأتي هذه التطورات عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث، خلف الزمالك صاحب الـ22 نقطة، بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، من أجل استعادة الثقة ومصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأول أغسطس

ومن المنتظر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر قنواتها المشفرة.