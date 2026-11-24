أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي تنافسي، موضحًا أن السنوات القليلة الماضية شهدت ضخ استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية الرقمية والمنصات الحكومية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، مضيفا أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الاستثمارات، من خلال التوسع في تبني البنية التحتية الرقمية العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل والابتكار.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة آنا بيردي المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وتناول الاجتماع استعراض رؤية مصر لتحقيق التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تحقق من تقدم في هذا المجال، إلى جانب مناقشة رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الشراكة المقترحة مع مجموعة البنك الدولي، وبحث فرص تعزيز هذه الشراكة وتوسيع نطاق مجالات التعاون المشترك.

وأشار وزير الاتصالات إلى أهمية مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأسواق العمل في ظل التطورات المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز تنافسية مصر في جذب الاستثمارات الرقمية وتوفير فرص العمل، مع تنمية المهارات الرقمية للشباب وتأهيلهم لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة أعلى؛ مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعظيم استفادة المواطنين والشركات من الخدمات الرقمية، والتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع مجموعة البنك الدولي وفق أولويات محددة تستهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على المواطنين.

من جانبها، قالت آنا بيردي المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي: ""يشجعني طموح مصر لإحداث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاع الواعد لجذب استثمارات نوعية وخلق فرص عمل في القطاع الخاص. ويتسق هذا الطموح تماماً مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي تركز على إتاحة الوصول بتكلفة ميسورة للخدمات الرقمية، والجاهزية للذكاء الاصطناعي." وأضافت: "وتتطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعميق شراكتها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير المهارات اللازمة والاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا التحول".

كما شهد الاجتماع مناقشة فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جهود بناء القدرات الرقمية، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.

حضر الاجتماع، المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سلامة باحث اقتصادي أول مجموعة التعاون بوزارة الخارجية.

من جانب البنك الدولي، عثمان ديون نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوليد فريد العتباني المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وآيات سليمان مديرة الاستراتيجية والعمليات، وآري نعيم مدير قطاع بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وسعد صبرة مسؤول أول لشؤون الدولة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ونبيلة عساف مديرة العمليات، وزكي خوري أخصائي أول للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وفي سياق متصل، عقدت مائدة مستديرة حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، برئاسة المهندس محمود بدوي، وبحضور وفد البنك الدولي، وممثلين عن عدد من الشركات العاملة في مصر، والمهندس سعد رشدي رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود صفراطه نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».

حيث تم استعراض رؤى الشركات بشأن سبل تعزيز الدعم المقدم لها لتمكينها من القيام بدور أكثر فاعلية في تنمية الاقتصاد الرقمي في مصر، إلى جانب بحث فرص الاستثمار والتوسع في الأعمال بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وتركزت المناقشات على ثلاثة محاور رئيسية، شملت تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاستثمارات في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتنمية صناعة التعهيد والتوسع في تصدير الخدمات الرقمية والخدمات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة وتنمية المهارات الرقمية.