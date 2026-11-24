قال مسؤولون محليون ومنظمة لحقوق الإنسان إن حوالي ​175 مهاجرا باتوا في عداد ‌المفقودين بعد انقطاع الاتصال بقارب متجه إلى أوروبا غادر العاصمة السنغالية دكار منذ ​حوالي أسبوعين، في وقت يحاول فيه ​عدد متزايد من المهاجرين القيام برحلات ⁠محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.

فقدان الاتصال بقارب متجه إلى أوروبا

وذكر سيدينا ​عيسى لاي، رئيس بلدية مدينة يوف، ​والأمين العام لمرفأ الصيد المحلي أن القارب أبحر من المدينة الواقعة في دكار بين التاسع ​والعاشر من نوفمبر.

وأضاف ​لاي أن حوالي 175 شخصا كانوا على متن ‌القارب ⁠الخشبي.

وقالت منظمة العمل من أجل حقوق الإنسان والصداقة، وهي منظمة غير حكومية، إن 172 شخصا يُعتقد أنهم في ​عداد المفقودين، ​ودعت ⁠إلى تكثيف جهود البحث والإنقاذ.

وذكرت البحرية السنغالية أنها أنقذت ​أمس الاثنين 974 مهاجرا كانوا ​يستقلون ⁠خمسة قوارب.

وتشير بيانات البحرية إلى أن أكثر من 5200 مهاجر تسنى إنقاذهم ⁠أو ​اعتراضهم أو منعهم ​من مغادرة السنغال منذ بداية نوفمبر.