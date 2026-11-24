يواجه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة نفاد باقة الإنترنت قبل موعد تجديدها، حتى لو كان استخدامهم للهاتف محدوداً.

ويكمن السبب الخفي وراء ذلك في العمليات التي تعمل في صمت داخل النظام، مثل تحديث التطبيقات، ومزامنة الملفات السحابية، وتشغيل المقاطع المرئية تلقائياً بجودة عالية.

وللتحكم في استهلاكك دون التضحية بسلاسة استخدامك اليومي، يضع نظام أندرويد بين يديك خمس أدوات ذكية تُحدث فارقاً كبيراً:

وضع توفير البيانات

يعمل هذا الخيار كحارس لبقايا باقتك؛ إذ يمنع التطبيقات غير النشطة من استنزاف الإنترنت في الخلفية، ويحصر الاتصال بالتطبيق الذي تستخدمه حالياً فقط. كما يمنحك مرونة استثناء التطبيقات الحيوية مثل تطبيقات المراسلة الفورية لضمان وصول رسائلك دون تأخير.

وضع سقف شهري للاستهلاك

لا تترك باقتك عرضة للاستنزاف المفاجئ. تتيح لك إعدادات الشبكة تحديد حد أقصى لاستهلاكك الشهري؛ فبمجرد اقترابك من هذا الرقم، ينبهك الهاتف فوراً، بل ويمكنه قطع الاتصال بالإنترنت تلقائياً لحماية رصيدك الإضافي من النفاد.

التطبيقات في الخلفية

تواصل منصات التواصل الاجتماعي سحب البيانات وتحديث المحتوى حتى بعد إغلاقها. توجه إلى قائمة استهلاك البيانات في إعدادات هاتفك، وحدد التطبيقات الأكثر نهماً، ثم أوقف خيار "بيانات الخلفية" لكل منها يدوياً.

تحديثات النظام

تلتهم تحديثات النظام والتطبيقات حجماً هائلاً من البيانات دون أن تشعر. لتجنب ذلك، اضبط متجر (Google Play) على التحديث "عبر شبكة Wi-Fi فقط"، واحرص على إيقاف المزامنة التلقائية للصور والفيديوهات عبر بيانات الهاتف.

ترشيد استهلاك الفيديوهات

تستحوذ مقاطع الفيديو على النصيب الأكبر من أي باقة إنترنت. يمكنك توفير مئات الميجابايت يومياً ببساطة عبر تفعيل وضع توفير البيانات داخل تطبيق يوتيوب، وإلغاء ميزة التشغيل التلقائي للفيديوهات في فيسبوك وإنستجرام.