قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن إتاحة خدمة ترميز بطاقات الدفع على الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية، وتعكس التوسع في الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة لتسهيل المعاملات المالية.

وأوضح أن استخدام الهواتف المحمولة في عمليات الدفع يوفر تجربة أكثر سهولة وسرعة للمستخدمين، ويقلل الحاجة إلى حمل البطاقات المصرفية بشكلها التقليدي، بما يدعم انتشار المدفوعات اللاتلامسية ويشجع المواطنين على استخدام الوسائل الرقمية في معاملاتهم اليومية.

وأشار إلى أن ترميز البطاقات يسهم في تعزيز مستويات الأمان، من خلال استخدام وسائل التحقق الرقمية والخصائص البيومترية، فضلًا عن تقليل مخاطر التعامل المباشر ببيانات البطاقة أثناء عمليات الشراء.

وأضاف أن توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمي يمثل أحد محاور دعم الشمول المالي، ويتيح فرصًا أكبر لدمج شرائح جديدة في المنظومة المصرفية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في تنفيذ الخدمات المالية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية وتوسيع استخدام وسائل الدفع الحديثة في مصر.