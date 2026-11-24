تحيي وزارة الأوقاف، في الرابع والعشرين من نوفمبر، ذكرى وفاة القارئ الكبير الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أعلام دولة التِّلاوة المصريَّة، الذي جمع بين عذوبة الصوت، ودقة الأداء، وإتقان أحكام التِّلاوة، وترك تراثًا قرآنيًّا وعلميًّا ممتد الأثر في مصر والعالم الإسلامي.

وُلد الشيخ الحصري في السابع عشر من سبتمبر عام ١٩١٧ بقرية شبرا النملة بمحافظة الغربية، والتحق بالكتّاب في الرابعة من عمره، وأتم حفظ القرآن الكريم في العاشرة، ثم درس بالمعهد الديني بطنطا، وتخصص في القراءات بالمسجد الأحمدي؛ حيث درس القراءات السبع والعشر على يد الشيخ إبراهيم سلام.

بدأ مسيرته القرآنيَّة بمقر سيدي أحمد البدوي بطنطا، وتولى القراءة بمسجد سيدي حمزة والمسجد الأحمدي، كما أشرف فنيًّا على المقارئ بمحافظة الغربية.

والتحق بالإذاعة المصريَّة عام ١٩٤٤، بعد حصوله على المركز الأول في اختبارها، ليبدأ مرحلةً جديدةً من العطاء القرآني عبر الأثير.

وفي عام ١٩٥٥، انتقل إلى القاهرة قارئًا للمسجد الحسيني، ثم اختاره الشيخ الضباع وكيلًا لمشيخة المقارئ المصريَّة عام ١٩٥٧، وخلفه في مشيختها عام ١٩٦١.

وفي الثامن عشر من سبتمبر من العام نفسه، سجّل المصحف المرتل كاملًا بصوته، ووُزعت نسخ منه على عدد من عواصم العالم، كما أُهديت نسخ إلى منظمة اليونسكو والكونجرس الأمريكي.

كما سجّل القرآن الكريم بطريقة المصحف المفسر، التي تُتلى فيها الآيات مصحوبة بتفسيرها، وبعدد من الروايات، منها حفص عن عاصم، وورش وقالون عن نافع، والدوري عن أبي عمرو.

وفي عام ١٩٦٣، عُيّن مستشارًا فنيًّا لشئون القرآن بوزارة الأوقاف، ورئيسًا للجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف.

ثم عُيّن خبيرًا فنيًّا لعلوم القرآن والسنة بمجمع البحوث الإسلاميَّة عام ١٩٦٧، وفي العام نفسه مُنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، كما انتُخب رئيسًا لاتحاد قراء العالم الإسلامي عام ١٩٦٨.

وامتد عطاؤه إلى المحافل الدوليَّة، فكان أوَّل قارئ يتلو القرآن الكريم في مقر الأمم المتحدة، كما قدّم تلاوته في قاعة الملوك بلندن عام ١٩٧٨، ممثلًا مدرسة التِّلاوة المصريَّة في عددٍ من المحافل الدَّوليَّة.

وأثرى المكتبة الإسلاميَّة بأكثر من عشرة مؤلفات في علوم القرآن والقراءات والتجويد، من أبرزها: «أحكام قراءة القرآن»، و«القراءات العشر من الشاطبية والدرة»، و«معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء»، و«النهج الجديد في علم التجويد».

ورحل الشيخ محمود خليل الحصري في الرابع والعشرين من نوفمبر عام ١٩٨٠، تاركًا مدرسةً متميِّزةً في التِّلاوة والإتقان، وتراثًا من التسجيلات والمؤلفات التي لا تزال حاضرة في وجدان محبي القرآن الكريم.

وتؤكد وزارة الأوقاف اعتزازها بأعلام دولة التِّلاوة المصريَّة، وتقديرها لما قدَّموه من جهودٍ في خدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الشيخ محمود خليل الحصري بواسع رحمته، وأن يجزيه عن القرآن الكريم وأهله خير الجزاء.