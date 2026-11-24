أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر ناتاليا ويندر روسي، أن إطلاق إطار للحماية الاجتماعية يعكس الجهود المبذولة ورؤية وقيادة وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشيدة بالتجربة المصرية وما تشهده من ابتكار وأفكار جديدة في هذا المجال.

وقالت ويندر روسي - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) -: "أنا شخصيا متحمسة للغاية، فقد عملت في هذا المجال لسنوات عديدة، وكنت دائما أنظر إلى مصر بإعجاب، لما تقدمه من ابتكار وأفكار جديدة".

وأضافت: "متحمسون للغاية لمواصلة المشاركة في هذه الرحلة، وأن أكون جزءا منها خلال الخطوات المقبلة".. مؤكدة تطلع المنظمة إلى مواصلة التعاون ودعم جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.

وكانت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية قد انطلقت أمس الاثنين، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو 400 شخصية من الوزراء والمسؤولين وكبار الخبراء، وممثلي الدول صاحبة التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.

يهدف المنتدى إلى تطوير منظومات حماية اجتماعية أكثر شمولا واستدامة، من خلال تبادل الخبرات الدولية وتعزيز الشراكات، وبحث آليات التمويل المبتكر وتوظيف التحول الرقمي، بما يدعم التمكين الاقتصادي ويعزز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة المتغيرات والتحديات.