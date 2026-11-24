ترأس اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، الجلسة السادسة للجنة الدائمة للبت في طلبات تخصيص الأراضي بالمحافظة خلال عام 2026، والمشكّلة بموجب القرارين رقمي 188 و189 لسنة 2026، وذلك لبحث الطلبات المقدمة ودراسة مدى استيفائها للاشتراطات القانونية والتخطيطية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وعُقد الاجتماع بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وممثلي الإدارات والجهات المعنية، ومنها الاستثمار والشؤون القانونية والعقود والتخطيط العمراني وأملاك الدولة، وصندوق تنشيط السياحة، والشؤون المالية وشؤون البيئة وصندوق الإسكان، إلى جانب المكتب الفني ومدير مديرية الإسكان ورؤساء مدن رأس سدر وطور سيناء ونويبع.

وشهد الاجتماع استعراض طلبات تخصيص الأراضي المقدمة، ومناقشة الموقف القانوني والتخطيطي لكل طلب، والتحقق من استيفاء الاشتراطات والضوابط المعمول بها، بما يضمن الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، ويدعم فرص الاستثمار والتنمية العمرانية بمختلف مدن المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أهمية استمرار انعقاد اللجنة بصفة دورية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مع سرعة فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتشجيع إقامة المشروعات ، وتحقيق الصالح العام، مع الحفاظ على حقوق الدولة.