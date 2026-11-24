أُصيب 22 شخصًا، صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين أتوبيسين مخصصين لنقل العمال، بالطريق الساحلي أمام مدخل مدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

حادث تصادم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا ، يفيد بوقوع تصادم بين الأتوبيسين في الاتجاه المؤدي إلى مدينة مرسى مطروح، وتحديدًا عند الكيلو 106، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وجرى نقل المصابين الـ22 إلى مستشفى الضبعة المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لم تتوافر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابات.