عاد ملف العمالة المؤقتة وغير المنتظمة إلى دائرة الاهتمام البرلماني، بعد مطالبة النائبة نشوى الشريف بضرورة إخضاع هذا القطاع لرقابة حقيقية من الدولة، وعدم ترك العاملين تحت السيطرة الكاملة للمقاولين، مع إجراء حصر رسمي شامل ودقيق يحدد أعدادهم وطبيعة أعمالهم والجهات المسؤولة عن تشغيلهم، بما يضمن حصولهم على حقوقهم القانونية والاجتماعية والصحية.

جاءت هذه المطالب خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور ممثلي الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، لمناقشة ملف العمالة المؤقتة وغير المنتظمة، حيث أكدت النائبة أن الحل لا يمكن أن يكون من خلال تحركات جزئية أو جهود منفصلة بين الجهات الحكومية، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تبدأ بحصر العمالة وتحديد المسؤوليات وإحكام الرقابة على عمليات التشغيل.

وتفتح هذه المطالب تساؤلات مهمة حول ما يتضمنه قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 من ضمانات لحماية هذه الفئات، ومدى مسؤولية الدولة عن حصرها وتنظيم تشغيلها، والحقوق التي يكفلها القانون للعامل الذي يعمل بصورة مؤقتة أو غير منتظمة.

قانون العمل يحدد مفهوم العمالة المؤقتة وغير المنتظمة

وضع قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تعريفات محددة لطبيعة العمل المؤقت وغير المنتظم، إذ عرف العمل المؤقت بأنه العمل الذي يدخل بطبيعته ضمن النشاط الذي يزاوله صاحب العمل، وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.

كما حدد القانون مفهوم العامل غير المنتظم باعتباره كل من يؤدي عملا غير دائم بطبيعته مقابل أجر، أيا كانت صورته، أو يعمل في مهنة أو حرفة لا ينظمها قانون خاص، وهو ما يشمل فئات متعددة من العمالة التي تعتمد على فرص العمل غير المستقرة.

وفي هذا السياق، يجب التفرقة بين العمالة المؤقتة والعمالة غير المنتظمة؛ فليس كل عامل بعقد مؤقت بالضرورة عاملا غير منتظم، إذ قد يعمل العامل بعقد محدد المدة لدى منشأة منظمة ويتمتع بحقوقه القانونية والتأمينية، بينما ترتبط العمالة غير المنتظمة بطبيعة العمل غير الدائم أو المهن التي لا تخضع لتنظيم خاص.

وتكتسب هذه التفرقة أهمية خاصة عند مناقشة مطالب الحصر والرقابة، لضمان عدم استبعاد أي فئة من مظلة الحماية القانونية.

4 مواد في قانون العمل تضع أساس حماية العمالة غير المنتظمة

خصص قانون العمل الجديد الباب الثالث من الكتاب الثاني لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة، ووضع مجموعة من الالتزامات والضمانات التي تستهدف نقل هذه الفئات من دائرة العمل غير المستقر إلى منظومة أكثر تنظيما وحماية.

ضمان الحقوق والحماية أثناء العمل

نصت المادة على أن أحكام هذا الباب تستهدف تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل اللائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

وأكدت المادة سريان جميع الحقوق والواجبات الواردة في القانون على العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال، مع صدور قرار من الوزير المختص لتنظيم شروط وظروف عملهم وطرق حصولهم على حقوقهم.

مسؤولية وزارة العمل عن متابعة التشغيل

ألزمت المادة وزارة العمل برسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر.

كما منحت الوزير المختص سلطة تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال.

ويكتسب هذا النص أهمية مباشرة في ضوء مطالب النائبة نشوى الشريف، خاصة فيما يتعلق بعمال المقاولات، إذ يضع مسؤولية رسم سياسة تشغيلهم ومتابعة أوضاعهم على عاتق الوزارة المختصة، ولا يجعل الملف شأنا يقتصر على المقاول أو جهة التشغيل.

حصر شامل وقاعدة بيانات قومية

تعد هذه المادة من أبرز المواد المرتبطة بالمطلب البرلماني الذي طرحته النائبة نشوى الشريف، إذ ألزمت الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة وفقا لتصنيفها وفئاتها في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك.

ولم يتوقف الأمر عند مجرد الحصر، بل ألزم القانون الجهة المختصة بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة، وربطها بأجهزة ووزارات الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبالتالي، فإن المطالبة بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة ليست مجرد اقتراح جديد، وإنما هي التزام قانوني نصت عليه المادة 77، ويظل التحدي الأساسي في استكمال الحصر وتحديث البيانات وتحقيق الربط الفعلي بين الجهات المعنية.

المادتان 78 و79: صندوق للحماية الاجتماعية والصحية

نصت المادة 78 على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تحت مسمى «صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص.

وحددت المادة 79 اختصاصات الصندوق، ومن بينها:

صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل.

تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهذه الفئات.

دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وفقا للضوابط والموارد المتاحة.

وتعكس هذه النصوص أن فلسفة القانون لا تقتصر على توفير فرص العمل، وإنما تمتد إلى حماية العامل خلال فترات التعطل وتوفير مظلة اجتماعية وصحية تساعده على مواجهة ظروف العمل غير المستقرة.

هل يترك القانون العامل تحت سيطرة المقاول وحده؟

يمثل هذا التساؤل أحد أبرز محاور التحرك الذي طالبت به النائبة نشوى الشريف، خاصة في قطاعات مثل المقاولات التي تعتمد بصورة كبيرة على العمالة المؤقتة وغير المنتظمة.

فالمشكلة لا تتعلق فقط بتوفير فرصة عمل، وإنما تمتد إلى كيفية اختيار العاملين، وآليات تسجيلهم، ومدى حصولهم على حقوقهم، والجهة التي تتابع أوضاعهم وتتحقق من التزام جهات التشغيل بالقواعد القانونية.

وفي هذا الإطار، ينص قانون العمل في المادة 86 على أن علاقة العمل تقوم على تعهد العامل بالعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، كما ألزمت المادة 89 صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والرابعة لدى الجهة الإدارية المختصة.

ويفرض ذلك أهمية توثيق علاقة العمل وتحديد أطرافها وطبيعة المهام والأجر، بما يساعد على إثبات حقوق العامل وعدم تركها رهينة لاتفاقات شفوية أو ترتيبات غير موثقة.

كما نظم القانون نشاط وكالات التشغيل الخاصة، إذ نصت المادة 42 على خضوع الشركات المرخص لها بالتشغيل لقواعد تتعلق بالسجلات والرقابة والتفتيش، بينما حظرت المادة 43 تقاضي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، مع استثناء محدد للشركات المرخص لها، لا يتجاوز 1% من أجر العامل عن السنة الأولى كمصروفات إدارية.

ومن هنا، فإن المطالبة برقابة الدولة على المقاولين لا تتعارض مع تنظيم القانون لعلاقات العمل، بل تستهدف تفعيل مسؤوليات الجهات المختصة وضمان عدم تحول سلطة اختيار العمالة وإدارتها إلى وسيلة للإخلال بحقوق العاملين أو حرمانهم من الحماية.