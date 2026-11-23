أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ملف العمالة غير المنتظمة يستحق اهتمامًا استثنائيًا من وزارة العمل والجهات المعنية، في ظل وجود أعداد كبيرة من العمال، لا تزال خارج نطاق الحصر والتسجيل، ولا تتمتع بالحماية الصحية والاجتماعية والتأمينية الكافية.

و أشارت “ أبو زيد” في تصريحاتها إلى أهمية وضع آليات فعالة للوصول إلى هذه الفئات، خاصة عمال اليومية والتراحيل، والعاملين في الأنشطة غير الرسمية.

تطوير منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة

وأوضحت النائبة، خلال مناقشات لجنة القوى العاملة، أهمية تطوير منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة، من خلال تنفيذ حملات حصر ميدانية بالتعاون مع المحافظات والوحدات المحلية، وتوفير منافذ تسجيل متنقلة إلى جانب المنصة الإلكترونية، فضلًا عن ربط قواعد بيانات وزارة العمل بالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، بما يضمن وصول مظلة الحماية إلى أكبر عدد ممكن من العمال وأسرهم.

وأضافت أن المناقشات تناولت ضرورة الكشف عن الأعداد الفعلية للعمالة غير المنتظمة المسجلة حاليًا والمستهدف الوصول إليها، ومدى جاهزية المنصة الإلكترونية للتشغيل، وآليات مساعدة العمال غير القادرين على التعامل مع التكنولوجيا، إلى جانب توفير الحماية اللازمة لعمال توصيل الطلبات من حوادث الطرق وإصابات العمل، وتكثيف الرقابة على اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وشددت بثينة أبو زيد على أن نجاح منظومة العمالة غير المنتظمة لا يُقاس فقط بأعداد المسجلين في قواعد البيانات، وإنما بمدى وصول الرعاية والحماية الحقيقية والمستدامة إلى العامل وأسرته، مؤكدة أهمية ترجمة المناقشات والمقترحات البرلمانية إلى خطوات تنفيذية ملموسة تضمن تحسين أوضاع ملايين العمال وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.