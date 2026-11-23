يواصل الفيلم المصري «خروج آمن»، للمخرج محمد حماد، رحلته في المهرجانات السينمائية الدولية، بعد اختياره ممثلًا لمصر في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية في تونس، التي تُقام خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر المقبل، وذلك بعد تتويجه بجائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ويأتي اختيار «خروج آمن» للمنافسة في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية، أحد أعرق المهرجانات السينمائية العربية والأفريقية، ليضيف محطة جديدة إلى مسيرته الدولية الحافلة بالمشاركات والجوائز، والتي انطلقت بعرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

فيلم "خروج آمن"

من تأليف وإخراج محمد حماد، بطولة الوجوه الجديدة مروان وليد ورُدينة فؤاد و حازم عصام و الممثلة القديرة ماجدة منير وهو من إنتاج شركة باريدوليا للإنتاج السينمائي، وتدور أحداث الفيلم حول سمعان الشاب القبطي الذي يعمل فرد أمن في إحدى عمارات وسط البلد في القاهرة، و يُعاني من اضطراب بعد الصدمة المُزمن بعد مقتل والده في حادث.

يحقق فيلم «خروج آمن» للمخرج محمد حماد إنجازًا جديدًا بترشحه لجائزة أفضل سيناريو في الدورة التاسعة عشرة من جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ (APSA)، المعروفة إعلاميًا باسم «أوسكار آسيا»، والمقرر إقامة حفل توزيع جوائزها يوم 30 أكتوبر 2026 بمدينة جولد كوست الأسترالية.

وبين عروضه ومشاركاته في المهرجانات السينمائية بأفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، يواصل الفيلم توسيع نطاق حضوره الدولي، متنقلًا بين أربع قارات، وذلك منذ عرضه الأول في برلين إلى شنغهاي، مرورًا بميلانو وكولونيا وريو دي جانيرو وبلجراد، وصولًا إلى الجونة ومونبيليه، يواصل فيلم «خروج آمن» للمخرج محمد حماد رحلته الدولية عبر ثمانية مهرجانات سينمائية، متنقلًا بين أربع قارات، بالتوازي مع وصوله إلى القائمة القصيرة لجائزة أفضل سيناريو في جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ، في مسيرة تعزز حضور الفيلم المصري على خريطة السينما العالمية، والاهتمام بتجربته السينمائية على المستوى العالمي.