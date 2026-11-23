حقق فيلم "ألعاب الجوع: شروق الشمس على الحصاد" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) إيرادات عالمية تُقدر بنحو 225 مليون دولار خلال عطلة افتتاحه، منها 120 مليون دولار في أمريكا الشمالية و105 ملايين دولار في الأسواق الخارجية، في عودة قوية للسلسلة السينمائية التي تنتجها شركة "لايونزجيت"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأوضح التقرير أن الفيلم حقق في شباك التذاكر بأمريكا الشمالية، خلال الفترة من الخميس إلى الأحد، إيرادات تقارب ثلاثة أمثال ما حققه الجزء السابق خلال عطلة افتتاحه قبل ثلاث سنوات، مستعيدا الإقبال الجماهيري الذي جعل "ألعاب الجوع" واحدة من أبرز السلاسل السينمائية في هوليوود.

ويعزز هذا الأداء قرار "لايونزجيت" استثمار نحو 150 مليون دولار في إنتاج الفيلم الجديد، بزيادة تقارب 50% على تكلفة الجزء السابق "ألعاب الجوع: أغنية الطيور المغردة والثعابين"(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes)، الذي عُرض عام 2023، بعدما اعتبرت الشركة أن أداءه التجاري لا يعكس بالضرورة تراجع شعبية السلسلة.

ويأتي نجاح الفيلم امتدادا لعام قوي للشركة، التي حققت إيرادات تجاوزت مليار دولار من فيلم "مايكل"، الذي يتناول السيرة الذاتية لنجم الموسيقى مايكل جاكسون. كما واصل فيلم الإثارة "الخادمة"(The Housemaid)، الذي بلغت تكلفة إنتاجه 35 مليون دولار، وشاركت في بطولته سيدني سويني وأماندا سيفريد، جذب الجمهور خلال يناير، محققا إيرادات قاربت 400 مليون دولار، فيما يجري الإعداد لإنتاج جزء ثانٍ منه.

وتتجه "لايونزجيت" بصورة متزايدة إلى الاستثمار في سلاسل الأفلام الناجحة وإعادة إحيائها، ومن بينها "جون ويك" (John Wick) و"مشروع ساحرة بلير"(The Blair Witch Project)، إلى جانب الاستفادة من العروض المسرحية والأنشطة الترفيهية الحية للحفاظ على حضور هذه الأعمال بين إصدار وآخر.

وكان فيلم "أغنية الطيور المغردة والثعابين"، أول أفلام السلسلة الذي يغيب عنه حضور شخصية كاتنيس إيفردين، التي جسدتها جينيفر لورانس في الأفلام الأربعة الأولى، إذ تناول بدايات شخصية كوريوﻻنوس سنو، الذي يتحول لاحقا إلى الشخصية الشريرة في السلسلة. كما واجهت حملته الترويجية صعوبات بسبب إضراب الممثلين الذي استمر عدة أشهر.

ورغم أن الفيلم حقق إيرادات عالمية بلغت 348 مليون دولار مقابل تكلفة إنتاج قاربت 100 مليون دولار، فإنها ظلت أقل بكثير من إيرادات الأجزاء السابقة، التي تجاوزت 650 مليون دولار لكل منها.

أما الفيلم الجديد، فإنه يعود إلى شخصيات وأجواء أكثر ألفة لدى الجمهور، واضعا شخصية هايميتش أبيرناثي، التي تحظى بشعبية واسعة بين محبي السلسلة، في مركز الأحداث. كما يعيد التركيز على مشاهد الحركة والمنافسات الدموية في ألعاب الجوع، وهي مسابقات تلفزيونية يُجبر خلالها الأطفال على القتال حتى الموت.

وقال آدم فوجلسون، رئيس مجموعة "لايونزجيت" للأفلام السينمائية، إن القصة الأصلية أسهمت في إعادة جذب الجمهور غير المنتظم للسلسلة، موضحا أن مؤلفة الروايات سوزان كولينز اختارت تقديم قصة شخصية كان الجمهور يتطلع بشدة إلى معرفة المزيد عنها.

ويرى محللو شباك التذاكر أن توقيت عرض الفيلم ربما أسهم في نجاحه، إذ تتناول أحداثه موضوعات التحدي والغضب، وهي مشاعر برزت أيضا خلال انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها الولايات المتحدة هذا الشهر.

وأخرج الفيلم فرانسيس لورانس، الذي شارك في إنتاجه مع نينا جاكوبسون وبراد سيمبسون. ويضم طاقم العمل ممثلين من أجيال مختلفة، من بينهم جوزيف زادا وماكينا غريس، اللذان يجسدان نسخا أصغر سنا من شخصيات معروفة في السلسلة، إلى جانب جلين كلوز التي تنضم إلى العمل بدور دروسيلا سيكل، وهي مسؤولة تتسم بالقسوة. كما تعود جينيفر لورانس للظهور في مشهد قصير بشخصية كاتنيس.

وبدأت "لايونزجيت" حملتها الترويجية للفيلم قبل عام من طرحه، من خلال إعلان تشويقي، رغم أن التصوير لم يكن قد تجاوز نصف مراحله آنذاك. وشملت الحملة ملصقات ومقاطع فيديو دعائية مستوحاة من العالم الخيالي للسلسلة، من بينها إعلان يظهر فيه الرئيس سنو، عُرض على قناتي "سي إن إن" و"فوكس نيوز" خلال تغطيتهما انتخابات التجديد النصفي.

كما استهدفت الحملة فئات عمرية مختلفة من الجمهور، من خلال الموسيقى التصويرية والاستعانة بالمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقتصر على صناع المحتوى المهتمين بالسينما، بل امتدت إلى مجتمعات متخصصة، مثل المهتمين بالفلسفة، حيث تدور نقاشات حول الأخلاق والسلطة والطبيعة البشرية.

وقال فوجلسون إن الحملة سعت إلى تقديم الفيلم باعتباره عملا يتجاوز مشاهد الحركة والإثارة، ويطرح موضوعات تستحق التفكير والنقاش، مضيفا أن الجمهور لم يكن بحاجة إلى أن يكون من متابعي السلسلة السابقين حتى يثير ما يحدث في الفيلم اهتمامه.