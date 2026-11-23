استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قبيل تدشين ملتقى التوظيف الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع محافظة القاهرة ووزارة العمل، بهدف تدريب وتأهيل طلاب الفرق النهائية والخريجين، وتعزيز فرص حصولهم على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ومتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، في إطار جهود الجامعة لدعم الشباب وتأهيلهم للحياة المهنية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بالتشغيل والتدريب.

تأهيل الشباب لسوق العمل مسؤولية مشتركة

وأكد الدكتور محمود صديق أن جامعة الأزهر، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تسعى دائمًا إلى بناء الإنسان وإعداده للحياة العملية، باعتبار ذلك غاية أصيلة من غايات العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن تأهيل الشباب لسوق العمل مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالتشغيل.

وأوضح أن هذا التكامل يساعد الطلاب والخريجين على التعرف على متطلبات الحياة المهنية والاستعداد لها من خلال اكتساب العلم والمهارات اللازمة، بما يمكنهم من المنافسة في سوق العمل والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية.

وأضاف رئيس الجامعة: «نريد لخريج جامعة الأزهر أن يجمع بين التميز العلمي والكفاءة المهنية والأخلاق التي تعلي قيمة العمل والإتقان، وأن يدرك أن الشهادة بداية الطريق، وأن التعلم المستمر وتطوير المهارات هما أساس المنافسة والتميز».

دعوة للطلاب للاستفادة من المبادرة

وأشار الدكتور محمود صديق إلى أن شباب الجامعة يمتلكون من العلم والطموح ما يؤهلهم ليكونوا شركاء فاعلين في البناء والتنمية، متى أحسنوا استثمار قدراتهم واغتنام الفرص المتاحة أمامهم.

ودعا طلاب الفرق النهائية والخريجين إلى الاستفادة من فعاليات الملتقى، والتعرف على احتياجات سوق العمل، والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، مؤكدًا أهمية التعاون مع وزارة العمل ومحافظة القاهرة في دعم الشباب وفتح آفاق التواصل بينهم وبين جهات العمل المختلفة.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص جامعة الأزهر على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل أمام الطلاب والخريجين، بما يعزز فرص اندماجهم في الحياة المهنية ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.

