بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسفير يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة، سُبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

في مُستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع عُمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مُعربًا عن تطلعه لاستثمار التقارب لتحقيق مزيد من التعاون على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس مُستمرة في أداء دورها الحيوي في المجتمع الملاحي لضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات العالمية المتتالية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن معدلات الملاحة بالقناة تشهد زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة في ظل عودة العديد من الخطوط الملاحية وشركات الشحن الكُبرى، لافتًا في هذا الصدد إلى عودة الخط الملاحي Hapag-Lloyd للعبور مُجددًا عبر القناة.

وأضاف الفريق ربيع أن رحلات الخط الملاحي Hapag-Lloyd عبر القناة سجلت خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر الجاري عبور 30 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن.

كما تناول الفريق ربيع مُستجدات التعاون المُثمر بين هيئة قناة السويس وشركة "سيمنس" للصناعات في مجال التدريب والذي أثمر عن اعتماد معمل "سيمنس" بمركز الإبداع والتميز التابع للهيئة كمعمل مُعتمد لمنح شهادات تدريبية لبرامج ومنتجات شركة "سيمنس" لتأهيل الأطقم الفنية من داخل الهيئة وخارجها، علاوة على بدء الدورات التدريبية لإعداد مدربين مُعتمدين من داخل الهيئة.

ثم استعرض رئيس الهيئة تطور منظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المُقدمة للعملاء وذلك بالتوازي مع استمرار جهود تطوير المجرى الملاحي للقناة، وتوطين صناعة الوحدات البحرية بترسانات وشركات الهيئة التابعة.

من جانبه، أكد السفير يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة على الأهمية الاستراتيجية للقناة لضمان استقرار حركة التجارة العالمية المارة من الشرق إلى الغرب.

وأشاد السفير الألماني بالقاهرة بتطور منظومة الخدمات البحرية المُتكاملة والجهود المبذولة من قبل الهيئة لدعم عملائها، مُعربًا عن أمله في استقرار الأوضاع بالمنطقة وعودة معدلات الملاحة بالقناة إلى مُعدلاتها الطبيعية.



