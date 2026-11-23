حددت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، موعدًا للإعلان عن قرارها النهائي بشأن الاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ضد قرار الاتحاد الأفريقي «كاف» بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 من منتخب السنغال ومنحه إلى المغرب.

وأعلنت المحكمة، في بيان رسمي، إخطار جميع الأطراف المعنية بالموعد المحدد لإصدار الحكم، بعد الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد كل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا حول هوية بطل النسخة الأخيرة من البطولة القارية.

بيان كاس بشأن موعد حسم لقب أمم أفريقيا

أكدت محكمة التحكيم الرياضي، أن القرار النهائي في القضية سيصدر غدًا الثلاثاء، موضحة أن موقعها الإلكتروني وقنواتها الرسمية هما المصدر المعتمد للحصول على المعلومات المتعلقة بتطورات الملف.

كما أشارت المحكمة إلى أنها لن تجري أي اتصالات إعلامية بشأن القضية قبل صدور القرار، على أن يتم نشر الإعلان الرسمي عبر موقعها الإلكتروني في الموعد المحدد.

كيف بدأت أزمة لقب أمم أفريقيا بين السنغال والمغرب؟

تعود الأزمة إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025، التي جمعت منتخبي السنغال والمغرب، وانتهت بتتويج المنتخب السنغالي باللقب بعد فوزه على أصحاب الأرض.

لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدر قرارًا لاحقًا باعتبار السنغال خاسرة للمباراة بنتيجة 3-0، وسحب اللقب منها ومنحه إلى المنتخب المغربي، إلى جانب فرض عقوبات على المنتخبين على خلفية الأحداث التي صاحبت المباراة النهائية.

ورفض الاتحاد السنغالي القرار، ليتقدم باستئناف رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي، مطالبًا بإلغائه وإعادة اللقب القاري إلى منتخب بلاده.

تفاصيل جلسة الاستماع في قضية السنغال والمغرب

شهدت جلسة الاستماع الخاصة بالقضية مشاركة ممثلين عن الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالإضافة إلى محامي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وضمت هيئة التحكيم التي تنظر الاستئناف البروفيسور جيرالد سيمون رئيسًا، وعضوية كل من البروفيسور لويجي فوماجالي والبروفيسور الدكتور أولريش هاس.

وتترقب جماهير كرة القدم الأفريقية قرار المحكمة غدًا، والذي سيحدد بشكل نهائي مصير لقب أمم أفريقيا 2025، سواء بتأييد قرار الاتحاد الأفريقي واستمرار تتويج المغرب، أو قبول الاستئناف السنغالي وإلغاء القرار وإعادة اللقب إلى منتخب السنغال.