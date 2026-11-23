ألقى المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ كلمة ترحيب بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسته.

وقال رئيس المجلس:" أنه في إطار تعزيز التواصل مع شباب الوطن ...ونشر الثقافة البرلمانية ... ودعم برامج التأهيل السياسي والبرلماني... يسعدنا أن يحضر معنا اليوم بشرفات قاعة المجلس... أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين... من خريجي الدفعة الأولى لبرنامج "المساعد البرلماني"... وذلك بدعوة من السيد النائب/ عماد خليل ... عضو المجلس وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتابع: “ويطيب لنا أن نرحب بهم في رحاب مجلس الشيوخ... فهم يمثلون نموذجاً وطنياً رائداً ...في إعداد الكوادر الشابة القادرة على فهم طبيعة العمل البرلماني... ومواكبة متطلباته... متمنين لهم كل التوفيق والنجاح”.