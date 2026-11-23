تحل اليوم الذكرى الثانية على رحيل الملحن محمد رحيم الذى قدم عدد من الأعمال التى تظل محفورة فى وجدان عشاقه من الجمهور ومبدعي الموسيقى أيضا.

قصة حب محمد رحيم وأنوسة كوتة

كانا الملحن محمد رحيم وأنوسة كوتة مثالًا رائعًا للعلاقة المبنية على الحب والاحترام المتبادل، تزوجا في مارس 2018 وسط احتفالات فنية كبيرة، حيث أهدى محمد رحيم لزوجته أغنية خاصة بعنوان "فيا اللي مكفيني"، تعبيرًا عن حبه العميق لها.

كما أنجبا طفلهما الأول "كنز" في عام 2019، ليكملوا حياتهم سويا في حب وطمأنينة.

في لقاء إعلامي سابق، تحدث محمد رحيم عن قصة الحب التي جمعته بأنوسة كوتة، مؤكدًا أنه كان معجبًا بها منذ وقت طويل، وكان بينهما توافق كبير دفعه للزواج منها بعد أسبوع واحد فقط من تعارفهما.

أما أنوسة فقد قالت إنها كانت تضع شرطًا واحدًا للشخص الذي ستتزوجه، وهو أن يكون محبًا للحيوانات وقادرًا على العيش معها وسط الأسود، وهو ما توافر في محمد رحيم.

رغم حب محمد رحيم لأنوسة، كانت فكرة وجود أسود في منزلهم تثير قلقه في البداية، ولكن مع مرور الوقت، أصبح يتقن التعامل معها، بل كان يساعد زوجته في رعاية الأسود، وقد فاجأ رحيم أصدقاءه أحيانًا بوجود أسود صغيرة في المنزل عند زيارتهم.

من هي أنوسة كوتة

أما بالنسبة لزوجة الراحل، أنوسة كوتة، فهي واحدة من أصغر مدربي الأسود في مصر، وقد نشأت في عائلة مشهورة في مجال ترويض الحيوانات المفترسة.

اسمها الحقيقي هو "محاسن"، وهي ابنة المدرب المصري الراحل مدحت كوتة، وحفيدة المدربة الشهيرة محاسن الحلو. منذ طفولتها، نشأت أنوسة وسط الأسود والحيوانات المفترسة، حيث بدأت مسيرتها في تدريب الأسود في سن الرابعة، إلا أن ذلك لم يمنعها من التفوق في دراستها، حيث حصلت على ليسانس حقوق ودبلومة في القانون من جامعة القاهرة، وعملت كمستشار تحكيم دولي.

ولكن شغفها بالأعمال الفنية وعروض السيرك كان له الكلمة العليا، فاختارت أن تسير على درب عائلتها في تدريب الحيوانات المفترسة وتقديم عروض في عدة دول حول العالم.