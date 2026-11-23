كشفت واقعة تغيب فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا عن منزل أسرتها لمدة 3 أيام في الطالبية، عن تعرضها لواقعة اعتداء جنـ.ـسي داخل شقة يقيم بها طالبان بالمرحلة الثانوية الصناعية، بعدما عادت الفتاة إلى أسرتها وروت لشقيقها تفاصيل الأيام التي قضتها بعيدًا عن المنزل.

وبحسب ما ورد في المحضر، فإن الفتاة غادرت منزل أسرتها عقب خلافات مع شقيقها، الذي اعتاد تعنيفها والتعدي عليها بالضرب، لتتجه إلى شقة طالبين يبلغان من العمر 16 و17 عامًا، وتقيم معهما لمدة 3 أيام.

ومع عودتها إلى المنزل، اصطحبها شقيقها، البالغ من العمر 30 عامًا، إلى قسم الشرطة، وحرر محضرًا بتغيبها خلال الأيام الماضية، قبل أن تكشف الفتاة في أقوالها عن تعرضها للاعتداء الجنسي من الطالبين خلال فترة وجودها بالشقة.

وذكرت الفتاة في أقوالها أن الاعتداء وقع برضاها، وفقًا لما أثبتته التحقيقات الأولية، فيما جرى تحديد هوية الطالبين واستهدافهما بمأمورية أمنية أسفرت عن ضبطهما.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالاتهامات المنسوبة إليهما، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

