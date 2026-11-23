كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من تغيب كريمتها عقب خروجها من منزلها بكفر الشيخ.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (والدة المتُغيبة "ربة منزل" - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ) وبسؤالها أقرت بتغيب كريمتها ("سن 31") عقب خروجها من المنزل بإرداتها، وأضافت بأنها معتادة التغيب عن المنزل.



أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة رفقة (إحدى السيدات) مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة ، وبسؤالها أقرت بتركها منزل أهلها بمحض إرادتها لخلافات أسرية ولسوء معاملة والدتها لها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

