"كنت فاكرة إن أختي غرقت بسببي، وخفت أرجع البيت وأبويا يعاقبني".. بهذه الكلمات كشفت الفتاة التي عُثر عليها حية بعد اعتقاد أسرتها غرقها في مياه النيل بالعياط، تفاصيل اختفائها لمدة 4 أيام، بعدما نجحت في السباحة والوصول إلى الشاطئ عقب سقوطها وشقيقتها من قارب صغير.

وأدلت الفتاة بأقوالها أمام رجال المباحث، موضحة أنها استقلت قاربًا بصحبة شقيقتها للعبور إلى الجانب الآخر من الجزيرة، والتوجه إلى الأرض الخاصة بأسرتها، وأثناء تبديل مكانها مع شقيقتها داخل القارب اختل توازنهما، وسقطتا في مياه النيل.

وأضافت أنها شاهدت شخصًا يتمكن من إنقاذ شقيقتها، بينما استطاعت هي السباحة بمفردها حتى وصلت إلى الشاطئ الآخر، لكنها اعتقدت أن شقيقتها فارقت الحياة غرقًا، فسيطر عليها الخوف من مواجهة والدها، وقررت عدم العودة إلى المنزل حتى لا تتعرض للعقاب، بعدما ظنت أنها تسببت في غرق شقيقتها.

وأوضحت الفتاة أنها ظلت في الشوارع لمدة تقارب 4 أيام، حتى وصلت إلى مشيخة الأزهر، وهناك جرى التواصل مع والدها وإبلاغه بمكان وجودها، ليحضر ويتسلمها، وتنتهي بذلك رحلة اختفائها التي دفعت أسرتها للاعتقاد بأنها لقيت مصرعها في النيل.

بلاغ بسقوط فتاتين في نهر النيل

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة العياط بلاغًا بسقوط شقيقتين في مياه نهر النيل بإحدى قرى المركز، وإنقاذ إحداهما والاعتقاد بغرق الأخرى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، واستُعين برجال الإنقاذ النهري لبدء عمليات البحث عن الفتاة المفقودة.

ظهور الفتاة يوقف عمليات البحث

وبعد مرور عدة أيام، حضر والد الفتاة إلى مركز شرطة العياط، وأبلغ بالعثور على ابنته التي كان يعتقد غرقها، وتبين أنها على قيد الحياة، وبسؤالها كشفت تفاصيل سقوطها في المياه ونجاتها سباحة، وسبب ابتعادها عن أسرتها طوال تلك المدة.

وجرى التنسيق مع قوات الإنقاذ النهري لإيقاف عمليات البحث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.