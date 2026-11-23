في تطور مفاجئ لواقعة سقوط شقيقتين في مياه نهر النيل بإحدى قرى مركز العياط، كشفت التحريات الأمنية عن أن الفتاة التي اعتقدت أسرتها أنها لقيت مصرعها غرقًا، لم تمت، وإنما نجحت في الوصول إلى الشاطئ سباحة، وقررت الاختفاء وعدم العودة إلى منزل أسرتها خوفًا من عقاب والدها، بعدما ظنت أن شقيقتها الأخرى غرقت في النيل.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مركز شرطة العياط بلاغًا يفيد بسقوط شقيقتين في مياه النيل أثناء استقلالهما قاربًا صغيرًا بإحدى القرى، حيث تمكن أحد الأشخاص من إنقاذ إحداهما، بينما سادت حالة من القلق بعد اختفاء شقيقتها، وسط اعتقاد بأنها غرقت في المياه.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبدأ رجال الإنقاذ النهري عمليات البحث عن الفتاة المفقودة، في محاولة للعثور على جثمانها، واستمرت أعمال البحث لعدة أيام دون العثور عليها.

مفاجأة

وبعد مرور عدة أيام، حضر والد الفتاة إلى مركز الشرطة، حاملاً مفاجأة غير متوقعة، بعدما تمكن من العثور على ابنته التي كان يعتقد أنها غرقت، ليتبين أنها على قيد الحياة ولم تتعرض للغرق.

وبسؤال الفتاة، كشفت أنها كانت برفقة شقيقتها داخل القارب الصغير في طريقهما إلى الضفة الأخرى من النيل، إلا أن اختلال توازنهما تسبب في سقوطهما بالمياه، وتمكن أحد الأشخاص من إنقاذ شقيقتها، بينما نجحت هي في السباحة حتى وصلت إلى الشاطئ.

وأضافت أنها اعتقدت أن شقيقتها الأخرى فارقت الحياة غرقًا، فسيطر عليها الخوف من العودة إلى المنزل ومواجهة والدها، خشية تعرضها للعقاب بسبب ما حدث، لتقرر الابتعاد عن أسرتها والبقاء في الشارع لعدة أيام.

الأزهر يعيد الفتاة إلى أسرتها

وأوضحت الفتاة أنها ظلت تتنقل حتى وصلت إلى مشيخة الأزهر، حيث جرى التواصل مع والدها وإبلاغه بمكان وجودها، ليحضر ويتسلمها ويعيدها إلى الأسرة.

وعقب التأكد من سلامة الفتاة وظهورها على قيد الحياة، جرى التنسيق مع رجال الإنقاذ النهري لإيقاف عمليات البحث التي استمرت لعدة أيام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.