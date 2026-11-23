حرص العشرات من الأسر والعائلات بمنطقة محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى اليوم علي تشكيل لجان شعبية سعيا في مساعده الأسر والعائلات المضارة في حادث انهيار منزل سكني بشكل مفاجئ لتأمين ارواح وحياة المواطنين القاطنين بالمنازل المجاورة .

تعاون شعبي



كما تعاون الأهالي في مساعدة سكان المنزل المنهار في رفع اثار الأنقاض بالتعاون مع قوات الإنقاذ لرفع العفش من أسفله فضلا عن التعاون مع الجهات المعنية والأمنية والتنسيق مع لجان المنشآت الأيلة للسقوط لمعاينة المنازل المجاورة بشكل عاجل تنفيذا لقرارات محافظ الغربية ومساعدة الأسر المتضررة.

تفاصيل انهيار منزل

وكان شارع البهي بمنطقة محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهد شيوع حالة من الحزن والصدمة بين صفوف الأسر والعائلات عقب انهيار منزل سكني مكون من 6 طوابق بشكل مفاجىء عقب تصدعه بشكل مفاجئ جراء أعمال حفر والبناء مجاورة الأمر الذي دفع سكانه إلي الهروب قبل لحظات من إنهيار سعيا بالنجاه بحياتهم .

نجاة سكان منزل منهار

"ربنا كتب لنا عمر جديد والتصدعات دفعتنا للفرار قبل انهياره" بتلك الكلمات أعرب محمد حسن أحد الناجين من المنزل المنهار لافتا بقوله :"سمعنا صوت طقطقه البيت لما شوفنا السيراميك ببقع من جدران الشقة ونزلت انا وجيراني هربا من الموت وحفاظا علي ارواح ولادي والحمد الله على كل حال " .

في المقابل كشفت سوسن عليوة شاهدة عيان بمحيط المنزل المنكوب :"الساعة 2.5 فجرا سمعنا صراخ وأصوات سيدات المنزل المنهار وأبنائهم وكلنا في نفس الشارع نزلنا ندعمهم ونشتضيفهم في بيوتنا وربنا يعوضهم خير " .

تحرك عاجل من محافظ الغربية

من ناحية تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، تداعيات سقوط منزل مكون من 6 طوابق بشارع البهي بنطاق حي أول المحلة الكبرى، حيث لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو وفيات، مع التحرك الفوري للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع الموقف.

وفي هذا الإطار، تم إخلاء العقارات المجاورة للمنزل وفصل المرافق عنها، حفاظًا على سلامة المواطنين، فيما كُلفت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المجاورة وفحص حالتها الإنشائية وإعداد تقرير فني بشأنها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج المعاينة.

تفعيل لجان تضامن الاجتماعي

كما كلف محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة بحث الموقف وتقديم أوجه الدعم والمساعدات اللازمة للأسر المتضررة، في إطار الحرص على توفير أوجه الرعاية الاجتماعية لهم.

وأكد المحافظ استمرار متابعة الموقف بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المواطنين وتأمين العقارات المحيطة.

https://youtube.com/shorts/S4SoI0KkBhM

https://youtube.com/shorts/bDsoDqp2NJk