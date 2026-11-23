أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية التوسع في تطبيق نظم الري الحديث وتبني الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحسين جودة المحاصيل وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين، خاصة صغار المزارعين، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والزراعية وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن وفداً من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والسفارة الهولندية أجرى زيارة ميدانية لمحافظة أسيوط، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر"، الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، بتمويل من حكومة مملكة هولندا، للوقوف على ما تم إنجازه من أنشطة ومشروعات، وتقييم نتائج التدخلات التنموية على أرض الواقع.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الوفد ضم أندريس جوارديولا، نائب ممثل منظمة الفاو في مصر، وبرادلي باترسون، خبير إدارة الأراضي بالمكتب الإقليمي للمنظمة، والمهندس سعد الحوصلي، مدير المشروع، وعدداً من مسؤولي السفارة الهولندية، بحضور المهندس أبو العيون عرفات، وكيل وزارة الموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة، والدكتورة فاطمة عايد، مدير التعاون الدولي، ومحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندس حمدي خليل، مدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة.

وأضاف المحافظ أن برنامج الزيارة تضمن تفقد الصوبة الزراعية بمركز ساحل سليم، والتعرف على تجربة المزارعين في إدارة وحدة إنتاجية لزراعة الخيار، والاطلاع على أساليب الإنتاج والتشغيل، إلى جانب زيارة معرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يستهدف دعم الصناعات والأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتطوير سلاسل القيمة، بما يفتح آفاقاً اقتصادية وفرص عمل جديدة أمام المجتمعات الريفية.

ولفت اللواء محمد علوان إلى أن الزيارة شملت أيضاً لقاء عدد من المستفيدين من أنشطة التجميع الزراعي والمدارس الحقلية، وممثلي جامعة أسيوط المشاركين في أنشطة البحث والتطوير، حيث استمع الوفد إلى تجارب المزارعين وآرائهم بشأن أثر المشروع في تطوير الممارسات الزراعية وتحسين الإنتاجية، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجههم وسبل التعامل معها من خلال الحلول الفنية والتطبيقية.

وأوضح المحافظ أن من أبرز محطات الزيارة تفقد أعمال تحديث منظومة الري بترعة العفادرة بمركز ساحل سليم، والتي تستهدف تحويل نحو 95 فداناً من زراعات الرمان من نظام الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، من خلال إنشاء 3 محطات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، مدعومة بمضخات ديزل احتياطية لضمان انتظام التشغيل، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه، ورفع كفاءة استخدامها، وتحسين إنتاجية المحصول والعائد الاقتصادي للمزارعين. كما عقد الوفد لقاءً مع ممثلي روابط مستخدمي المياه لمناقشة آليات تشغيل المنظومة وصيانتها، وتعزيز دور المزارعين في إدارتها وضمان استدامتها.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والوزارات المعنية والشركاء الدوليين، والتوسع في تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحديث نظم الري وتطوير الممارسات الزراعية، بما يحقق الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، ويدعم صغار المزارعين، ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم وزيادة قدرتهم على مواجهة التحديات الزراعية والاقتصادية.