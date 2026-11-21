أعلن محافظ أسيوط محمد علوان، تحصين 121 ألفًا و973 رأس ماشية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة، وذلك مع اكتمال الأسبوع الرابع من أعمال الحملة، التي تستهدف تعزيز إجراءات الوقاية والحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية؛ بما يسهم في دعم المربين والحفاظ على مصادر دخل الأسر الريفية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم/السبت/ - أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة، تواصل تنفيذ أعمال الحملة من خلال فرق ولجان بيطرية ميدانية منتشرة بمختلف المراكز والقرى والنجوع، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم تحصينه بلغ 121 ألفًا و973 رأس ماشية، من خلال 1458 لجنة تحصين، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التقصي الوبائي والميداني بواسطة 1416 لجنة، تمكنت من المرور على 4245 منزلًا في 1485 قرية، لمتابعة الحالة الصحية للقطعان ورصد أي أعراض أو مؤشرات مرضية والتعامل معها مبكرًا؛ بما يعزز فاعلية الإجراءات الوقائية ويحد من فرص انتشار الأمراض.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الحملة، حيث نفذت إدارة الطب الوقائي بالمديرية جولات تفقدية على لجان التحصين بمراكز ديروط وأبوتيج والغنايم، للوقوف على انتظام العمل ومتابعة معدلات الأداء والاطمئنان على توافر مستلزمات التحصين، فضلًا عن تقديم الدعم الفني اللازم للفرق البيطرية، والاستماع إلى احتياجات العاملين والمربين؛ بما يضمن استمرار تنفيذ المستهدفات وفق الخطة الموضوعة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من رؤوس الماشية.

وأضاف المحافظ أن جهود الحملة لا تقتصر على التحصين فقط، وإنما تمتد إلى رفع الوعي البيطري لدى المربين، من خلال تنفيذ 75 ندوة إرشادية بمختلف القرى، تناولت أهمية التحصين الدوري وطرق العزل والتطهير والإجراءات الواجب اتباعها للحفاظ على الماشية، إلى جانب التوعية بضرورة سرعة التواصل مع الوحدات البيطرية عند ظهور أي أعراض غير معتادة، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود الميدانية والإرشادية لضمان تحقيق الحماية الوقائية المستهدفة.

وأكد علوان استمرار تقديم الدعم الكامل لجهود مديرية الطب البيطري وفرق التحصين والتقصي الميداني، مشددًا على أهمية تعاون المربين مع اللجان البيطرية وتيسير مهامها، والالتزام بمواعيد وبرامج التحصين المقررة، باعتبار الحفاظ على الثروة الحيوانية مسؤولية مشتركة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع حماية الثروة الحيوانية ودعم المزارعين والمربين ضمن أولوياتها، لما تمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية، وبما يحقق استدامة الإنتاج الحيواني ويحافظ على الأمن الغذائي.