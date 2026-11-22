أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن صحة المواطنين وسلامتهم تأتي على رأس الأولويات، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو حقوق المستهلكين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، نفذت حملة رقابية بمركز منفلوط، من خلال إدارة تموين منفلوط، وبالاشتراك مع مباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر التموينية والجنح ضد منشآت تجارية وغذائية مخالفة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة تداول السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والقانونية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر ضد أحد الأماكن المعدة لتجهيز المخللات، لحيازته مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بكمية بلغت 60 كيسًا بإجمالي وزن 90 كيلو جرامًا، فضلًا عن ضبط 680 عبوة مشروب سكري "لوليتا" غير مدون عليها تاريخا الإنتاج والصلاحية، و250 كيلو جرامًا من الملح دون فواتير تدل على مصدرها.

وأضاف المحافظ أن الحملة تمكنت أيضًا من تحرير محضر جنحة ضد أحد محلات السوبر ماركت لحيازته 6 كيلو جرامات من الكبدة المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضر آخر ضد أحد محلات السوبر ماركت لحيازته 20 علبة سجائر دون فواتير تثبت مصدرها، إلى جانب تحرير محضر جنحة ضد أحد محلات الأعلاف لحيازته 10 شكاير أعلاف دون مستندات تدل على مصدرها، كما أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر جنح ضد عدد من المحلات العامة لعدم الإعلان عن الأسعار، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة للتجارة الداخلية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية المفاجئة بجميع المراكز والمدن، والتنسيق الكامل بين مديرية التموين ومباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات الرقابية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المستهلكين.