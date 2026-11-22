في ليلة استثنائية ستظل محفورة في ذاكرة المسرح المصري، حققت مسرحية "خيال مريض" نجاحاً مبهراً في أول عروضها بالعاصمة البريطانية لندن، حيث رُفع شعار "كامل العدد" لأول مرة في لندن بهذا الإنتاج الضخم والعدد من النجوم، وذلك على مسرح Indigo at The O2، في حضور جماهيري غير مسبوق من الجالية المصرية والعربية المقيمة في بريطانيا.

جاء ذلك بحضور السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، والنجمة منى زكي، والفنان حمزة نمرة، والمطرب الكبير محمد ثروت، وغيرهم.

وشهد العرض، الذي أقيم مساء السبت 21 نوفمبر، إقبالاً جماهيرياً ضخماً، حيث امتلأت قاعة المسرح عن آخرها قبل بدء العرض بوقت طويل، وسط أجواء من الحماس والتصفيق المتواصل الذي لم يتوقف طوال مدة العرض التي تجاوزت 3 ساعات.

وتُعد "خيال مريض" أول مسرحية مصرية كوميدية تُعرض بشكل كامل على خشبة مسرح داخل مجمع The O2 الشهير، لتسجل بذلك محطة تاريخية للمسرح المصري في أوروبا، وتؤكد قدرة الكوميديا المصرية على عبور الحدود والوصول إلى جمهور عالمي.

ولم يقتصر نجاح الليلة على الجانب الفني فقط، بل امتد إلى الجانب الإنساني، حيث خُصص العرض لدعم مؤسسة "Chain of Hope" الخيرية، التي أسسها البروفيسور السير مجدي يعقوب، والتي تعمل على توفير عمليات قلب منقذة للحياة للأطفال في الدول النامية، في رسالة تؤكد أن الفن المصري يحمل دائماً رسالة إنسانية.

وعقب انتهاء العرض، حرص أبطال العمل على تحية الجمهور الذي وقف مصفقاً لدقائق طويلة، في مشهد يعكس حجم النجاح والتفاعل الكبير الذي حققته المسرحية في لندن.

قصة مسرحية خيال مريض

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي سيكولوجي اجتماعي، ويقدم فيها النجم هشام ماجد شخصية "الدكتور طه" الذي يعالج مرضاه بالدراما.

ويشارك في بطولتها، إلى جانب هشام ماجد، كل من محمد عبد الرحمن، وهنادي مهنا، وأحمد الرافعي، ودينا دياب، ونغم صالح، ومحسن منصور، ووليد عبد الغني، تأليف وإخراج محمد محمدي، وإنتاج شركة فكر للإنتج الفني للمنتجة يارا حسن.