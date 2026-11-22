يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، مواجهة مهمة أمام نظيره القطري، في الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل تصحيح المسار والحفاظ على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ32، بعدما تلقى خسارة في الجولة الافتتاحية أمام منتخب اليونان بنتيجة 2-1، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخب بنما.

ويفتقد منتخب مصر جهود اللاعب دانيال تامر خلال مواجهة اليوم، بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة اليونان.

وشهدت الاستعدادات للمباراة تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف على معالجة الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأول، وتجهيز اللاعبين من الناحيتين الفنية والذهنية، مع العمل على زيادة الفاعلية الهجومية واستغلال الفرص أمام مرمى المنتخب القطري.

قائمة منتخب مصر في مونديال الناشئين

وتضم القائمة النهائية للفراعنة 21 لاعبًا، هم:

* حراسة المرمى: مالك عمرو، محمد عبيد، عبدالعزيز محمود.

* خط الدفاع: محمد السيد، آدم يوسف، أمير حسن، عادل علاء، عزت عبد المعز، محمد جمال.

* خط الوسط: أحمد بشير، عمر عبدالرحيم، سيف كريم، يوسف عبدالله، دانيال تامر، زياد سعودي، أحمد صفوت، أدهم حسيب.

* خط الهجوم: خالد مختار، أمير أبو العز، خالد محمود، عبدالعزيز خالد.

نظام التأهل في كأس العالم تحت 17 عامًا

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة 48 منتخبًا، موزعة على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

ويتأهل إلى دور الـ32 المنتخبات صاحبة المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، على أن تُقام الأدوار الإقصائية التالية بنظام خروج المغلوب.