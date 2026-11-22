تتجه الأنظار إلى سباق هدافي الدوري المصري الممتاز، مع اقتراب انطلاق منافسات الجولة التاسعة، في ظل المنافسة المتواصلة بين عدد من اللاعبين على لقب هداف المسابقة خلال الموسم الجاري.

منافسة قوية على هداف الدوري

ويواصل محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، الانفراد بصدارة جدول ترتيب الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف، ليبتعد بفارق 4 أهداف كاملة عن أقرب منافسيه، ويضع نفسه في موقع مميز لمواصلة المنافسة على لقب هداف الدوري.

ويأتي الثلاثي حسام حسن، مهاجم الاتحاد السكندري، وصلاح محسن، لاعب المصري، وإدريسا تيام، لاعب المقاولون العرب، في المراكز التالية برصيد 4 أهداف لكل لاعب، ليشتعل الصراع على ملاحقة المتصدر.

كما تضم قائمة اللاعبين أصحاب الأهداف الثلاثة مجموعة من الأسماء البارزة، يتقدمهم أحمد بحبح ومصطفى البدري لاعبا بتروجت، وأحمد شريف لاعب الزمالك، وماولي وايو لاعب القناة، إلى جانب أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة التاسعة

1. محمود ممدوح – مودرن سبورت: 8 أهداف.

2. حسام حسن – الاتحاد السكندري: 4 أهداف.

3. صلاح محسن – المصري: 4 أهداف.

4. إدريسا تيام – المقاولون العرب: 4 أهداف.

5. أحمد بحبح – بتروجت: 3 أهداف.

6. أحمد شريف – الزمالك: 3 أهداف.

7. مصطفى البدري – بتروجت: 3 أهداف.

8. ماولي وايو – القناة: 3 أهداف.

9. أحمد سيد زيزو – الأهلي: 3 أهداف.

وتترقب الجماهير ما ستسفر عنه مباريات الجولة التاسعة، التي تمثل فرصة جديدة أمام المهاجمين لمواصلة هز الشباك وتقليص الفارق مع محمود ممدوح، الذي يسعى للحفاظ على موقعه في صدارة سباق الهدافين.