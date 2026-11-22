يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، مواجهة مهمة أمام نظيره القطري، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة في قطر.

ويدخل الفراعنة الصغار اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز الأول في البطولة، وتعويض خسارة الجولة الافتتاحية أمام اليونان بنتيجة 2-1، من أجل تحسين موقفهم في جدول ترتيب المجموعة الأولى وإنعاش آمالهم في التأهل إلى دور الـ 32.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة قطر

يتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب اليونان صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي منتخب مصر في المركز الثالث دون نقاط، ويتذيل منتخب بنما الترتيب دون رصيد.

وجاء ترتيب المجموعة قبل انطلاق الجولة الثانية كالتالي:

1. قطر – 3 نقاط.

2. اليونان – 3 نقاط.

3. مصر – دون نقاط.

4. بنما – دون نقاط.

موعد مباراة مصر وقطر في مونديال الناشئين

تقام مباراة مصر وقطر اليوم، الأحد 22 نوفمبر 2026، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت الدوحة، على ملعب إبراهيم خلفان بمنطقة أسباير في العاصمة القطرية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر

تنقل شبكة قنوات beIN SPORTS مباراة مصر وقطر، إلى جانب قنوات الكأس الرياضية، ضمن تغطيتها لمنافسات كأس العالم تحت 17 عامًا.

نتائج الجولة الأولى في مجموعة مصر

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالخسارة أمام اليونان بنتيجة 2-1، بينما حقق المنتخب القطري الفوز على بنما بهدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط ويتقاسم صدارة المجموعة مع المنتخب اليوناني.

وتمثل مواجهة قطر أهمية كبيرة للمنتخب المصري، إذ يمنحه الفوز فرصة الوصول إلى 3 نقاط والدخول بقوة في حسابات التأهل، قبل خوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب بنما يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري.