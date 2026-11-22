تعود منافسات الدوري المصري الممتاز إلى الواجهة من جديد، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، مع انطلاق منافسات الجولة التاسعة غدا الاثنين، وسط ترقب لمواجهات قوية قد تشهد تغييرات في مراكز المقدمة وصراع الهبوط.

ويواصل فريق بيراميدز تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما أنهى منافسات الجولة الثامنة في المركز الأول برصيد 24 نقطة، متقدمًا على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ليظل قريبًا من ثلاثي المقدمة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 14 نقطة، يليه مودرن سبورت في المركز السادس برصيد 13 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة التاسعة

1. بيراميدز – 24 نقطة.

2. الأهلي – 20 نقطة.

3. الزمالك – 19 نقطة.

4. سيراميكا – 18 نقطة.

5. الاتحاد السكندري – 14 نقطة.

6. مودرن سبورت – 13 نقطة.

7. المقاولون العرب – 11 نقطة.

8. البنك الأهلي – 11 نقطة.

9. سموحة – 11 نقطة.

10. زد – 11 نقطة.

11. بتروجت – 9 نقاط.

12. المصري – 9 نقاط.

13. القناة – 8 نقاط.

14. طلائع الجيش – 8 نقاط.

15. وادي دجلة – 7 نقاط.

16. إنبي – 7 نقاط.

17. غزل المحلة – 7 نقاط.

18. بترول أسيوط – 6 نقاط.

19. أبو قير للأسمدة – 4 نقاط.

20. الجونة – 3 نقاط.

صراع مشتعل في القمة والقاع

وتشهد قمة جدول الترتيب منافسة قوية، في ظل سعي الأهلي والزمالك لتقليص الفارق مع بيراميدز، بينما يطمح سيراميكا لمواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم نحو المراكز الأولى.

وعلى الجانب الآخر، تشتعل المنافسة في منطقة الهبوط، حيث تسعى الفرق المتواجدة في المراكز الأخيرة لتحسين أوضاعها وحصد النقاط خلال الجولات المقبلة، بداية من الجولة التاسعة.