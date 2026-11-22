تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج فطين عبد الوهاب، الذي ولد في 22 نوفمبر عام 1913، ورحل عن عالمنا عام 1972، عن عمر يناهز الـ 58 عاما.

حياة فطين عبد الوهاب

ولد المخرج فطين عبد الوهاب بمدينة دمياط في 22 نوفمبر عام 1913 وعمل في بداية حياته موظفا في إدارة الجوازات ثم ضابطا احتياطيا بالقوات المسلحة، ثم بدأ العمل الفني كملاحظ سيناريو ثم سرعان ما أصبح مخرجا مساعدا مع عدد من المخرجين البارزين مثل أحمد سالم ومحمود ذو الفقار.

زواج فطين عبد الوهاب وليلى مراد

تزوجت ليلى مراد من المخرج فطين عبد الوهاب وأنجبت منه الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب.

كان الفنان سعيد أبو بكر، صديقا مشتركا بين فطين عبد الوهاب وليلي مراد، وكان سببا في زواجهما حينما عرض على «ليلى» الزواج منه لكنه لم تقبل في البداية لأنها لا تعرفه.

فقام سعيد أبو بكر، بالتخطيط إلى لقاء يجمع بين فطين عبد الوهاب وليلى مراد، ليتعارفا، وتوالت اللقاءات بعدها، فحدث الاعجاب.

وبعد مرض سعيد أبو بكر، حضر فطين عبد الوهاب إليه فاستقبله الحضور بالزغاريد ليعلن الزواج من ليلى مراد، وأحضر لها «فطين» شبكة قيمتها 500 جنيه، وكانت مبلغا كبيرا فى بداية الخمسينيات.

وفاة زكي فطين عبد الوهاب بالسرطان

توفى صباح الأحد 20 مارس 2022، الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عاما بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذى أصيب به مرتين.

وأصيب الفنان زكي فطين عبد الوهاب بسرطان الرئة في مايو 2019 وتعافى منه ولكنه تعرض لأزمة مالية خلال فترة علاجه.

وبعدها، فاجأ الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أصدقاءه ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بخبر إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة.

وكتب في منشوره عبر فيسبوك: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إن عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف إني مش هرد على تليفونات، ادعولي بالشفاء».