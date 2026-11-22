وقع أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة إيمان سعيد قرني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة للتطوير المجتمعي، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل وإدارة وتشغيل عدد من الحضانات على مستوى الجمهورية.

ويهدف البروتوكول إلى إدارة وتطوير البنية التحتية والتجهيزات وتشغيل عدد من الحضانات على عدة مراحل ومستويات وفق خطة زمنية محددة، مع التوسع في إتاحة خدمات الحضانات ورياض الأطفال بالمناطق المستهدفة، واستغلال المنشآت العامة والأهلية غير المستغلة لتحويلها إلى حضانات مرخصة وفقًا للكود المصري.

كما يشمل التعاون تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للحضانات القائمة، وإعداد مناهج تربوية تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم وتؤهلهم للالتحاق بالمدارس، فضلًا عن تدريب وتأهيل العاملين في دور الحضانة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة، والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في الطفولة المبكرة؛ مما يعكس حرص الوزارة على تمكين مؤسسات العمل الأهلي وتعزيز الشراكة الفاعلة معها، للمشاركة في تنفيذ خطط الدولة التنموية، والاستجابة للاحتياجات المجتمعية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأسرة والطفل.