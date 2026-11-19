اختيرت دراسة الحالة المصرية حول برنامج «تكافل وكرامة» ضمن قائمة الحالات المتميزة في «الدعوة السابعة لأفضل ممارسات الحد من الفقر على مستوى العالم»، وذلك تقديرًا لتجربتها الرائدة التي تدمج بين الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ضمن مسار يستهدف خفض معدلات الفقر على نحو مستدام.

جاء هذا الإعلان في إطار فعاليات المؤتمر الدولي لعام 2026 حول الشراكات العالمية للحد من الفقر، الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين تحت شعار «تعزيز الشراكات لمواجهة تحديات الحد من الفقر»، واستضافه مركز بكين لاند مارك للمؤتمرات.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عقد جلسات لتبادل الخبرات في مجال الحد من الفقر، ومناقشة ابتكارات نماذج التنمية، فضلًا عن إعلان الحالات الموصى بها في الدعوة السابعة، وإطلاق الدعوة الثامنة.

ويقود هذه المنصة المركز الدولي للحد من الفقر في الصين (IPRCC)، الذي تأسس عام 2005 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفقر، وضمان دعم سبل التواصل بين الحكومات والمؤسسات والخبراء، وإتاحة مساحات للتعاون ونقل الخبرات العملية ومناقشة آليات تكييفها وفقًا لاحتياجات كل دولة.

وتأتي جائزة التميز الممنوحة هذا العام لدراسة حالة برنامج «تكافل وكرامة»، بوصفه أحد أفضل الممارسات الدولية للحد من الفقر، ضمن تنفيذ الدعوة السابعة التي أطلقها المركز هذا العام، وذلك امتدادًا لست دعوات سابقة أسفرت عن اختيار أفضل 600 حالة من إجمالي 4,500 حالة قُدِّمت من 88 دولة مشاركة.

كما قرر المركز تبنّي نشر التجربة الرائدة للبرنامج عالميًا، وإدراجه في قاعدة بيانات المعرفة العالمية للحد من الفقر.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الجهات الصينية والدولية، حيث شارك من الجانب الصيني كلٌّ من المركز الدولي للحد من الفقر في الصين، ووزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، ومركز شبكة المعلومات الدولي الصيني، وإدارة الصين للنشر باللغات الأجنبية، والمركز الصيني للتبادل الاقتصادي والتقني الدولي، والشركة الوطنية الصينية للصناعات والآلات، إلى جانب جامعات فودان، والزراعة الصينية، والفنون الجميلة في سيتشوان.

كما شاركت نخبة من المنظمات الدولية، في مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بالإضافة إلى مسؤولين وخبراء من لاوس وميانمار وليسوتو والمملكة المتحدة والهند.

وخلال فعاليات المؤتمر، استعرض رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي، والمدير التنفيذي لبرنامج «تكافل وكرامة» للدعم النقدي المشروط، التجربة المصرية لوزارة التضامن الاجتماعي في جلسة «تبادل خبرات الحد من الفقر وابتكار النماذج».

وفي الجلسة الختامية، سلّم الدكتور ليو جون ون، المدير العام للمركز الدولي للحد من الفقر في الصين (IPRCC)، شهادة التكريم إلى الأستاذ رأفت شفيق، نيابة عن وزارة التضامن الاجتماعي، تقديرًا لدراسة حالة «تكافل وكرامة» المشاركة، وذلك بحضور الجهات الدولية الراعية للفعالية والمعتمدة للشهادة، وهي: "مجموعة البنك الدولي (WBG)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبنك التنمية الآسيوي (ADB).

واختُتم المؤتمر بالإعلان الرسمي عن اختيار دراسة حالة برنامج «تكافل وكرامة» لعرض التجربة المصرية عبر منصة المركز الدولية التي تجمع مؤسسات أممية وبنوكًا تنموية وجهات حكومية وأكاديمية وإعلامية، مع اعتزام المركز إدراج الدراسة في قاعدة بيانات المعرفة العالمية لتوسيع نطاق الاطلاع عليها، ودعم الحوار حول سبل الربط بين الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتعزيز تبادل الخبرات بشأن السياسات والبرامج المستجيبة لتحديات الفقر في مختلف السياقات الوطنية.