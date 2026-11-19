شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي مشترك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ومؤسسة بنك الكساء المصري، والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتكامل الأدوار لتشغيل واستدامة مصنع الملابس الجاهزة بمركز التكوين المهني بمدينة شلاتين في محافظة البحر الأحمر.

ووقع البروتوكول كل من إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والمهندسة منال فتحي صالح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الكساء المصري، والدكتور وليد بريقع، المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء".

ويهدف البروتوكول إلى بناء نموذج تنموي وتكاملي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان تعظيم الطاقة التشغيلية لمصنع الملابس الجاهزة بشلاتين واستمرارية عمل خطوط الإنتاج على مدار العام، فضلاً عن توفير فرص عمل مستدامة وتدريب مهني متخصص لأبناء وسيدات شلاتين والمناطق المجاورة، بما يعزز جهود التمكين الاقتصادي بالمناطق الحدودية.

بموجب هذا التعاون المشترك يتولى صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية توفير المظلة المؤسسية والتنموية للمشروع، وتذليل أي معوقات إدارية قد تواجه سير العمل، إلى جانب متابعة الأثر التنموي والاجتماعي للمشروع وقياس معدلات التشغيل وفرص العمل المستحدثة لأهالي المنطقة.

وتختص مؤسسة بنك الكساء المصري بإمداد المصنع بالخامات والأقمشة ومستلزمات الإنتاج اللازمة، بالإضافة إلى توفير تعاقدات التصنيع وطلبات الإنتاج التي تضمن استمرارية تشغيل الخطوط واستيعاب طاقتها الإنتاجية.

وتتولى المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" إدارة وتشغيل المصنع بالاعتماد على البنية التجهيزية والماكينات المتاحة، وتوفير الكوادر الفنية والإدارية والأيدي العاملة المدربة من أبناء شلاتين، وتنفيذ عمليات الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المتفق عليها.

ويأتي هذا البروتوكول الإطاري استكمالاً لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وربط القدرات الإنتاجية والعمالة المحلية بسلاسل الإمداد والتسويق، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات التنموية في المحافظات الحدودية.

وحضر توقيع البروتوكول أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وعمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وأمجد هلال رئيس قطاع الدعم ببنك الكساء المصري، و محمد رجب رئيس قطاع التسويق وتنمية الموارد ببنك الكساء، ويوسف مصطفى نائب رئيس قطاع الدعم ببنك الكساء ودينا البلتاجي رئيس قطاع التمويل بمؤسسة النداء.