في خطوة تعزز دور غرفة شركات السياحة في تطوير الكفاءات المهنية وبناء مستقبل القطاع، توقع الغرفة مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة بشأن برنامج «مَسَار» للتدريب وتنمية الكوادر السياحية، تحت شعار «من الصناعة… وللصناعة»، ليقدم إطارًا مستدامًا لنقل الخبرات العملية إلى العاملين بشركات السياحة، وإعداد جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على القيادة.

غرفة شركات السياحة

ويأتي البرنامج في إطار جهود لجنة التدريب برئاسة هيثم عرفة، عضو مجلس إدارة الغرفة، لربط التطوير المهني بالاحتياجات الفعلية للشركات، وإتاحة خبرات قيادات الصناعة أمام الكوادر الصاعدة، بما يساعدها على اتخاذ قرارات أفضل، وتطوير الخدمات، والتعامل بكفاءة مع التحولات المتسارعة في سوق السياحة والسفر.

ويجسد «مَسَار» توجهًا تتبناه اللجنة نحو بناء علاقة مستمرة بين التدريب والممارسة؛ تبدأ بتحديد احتياجات الشركات، وتمتد إلى تقديم محتوى تطبيقي ومتابعة الاستفادة منه داخل بيئة العمل. وتحتفظ الغرفة ولجنة التدريب بالدور المؤسسي في توجيه البرنامج واعتماد أولوياته ومحتواه، بما يضمن ارتباطه بمصالح الشركات الأعضاء وتطلعاتها.

ويقول هيثم عرفة: «نريد أن تصبح الخبرة التي صنعت نجاح شركات السياحة المصرية فرصة متاحة للأجيال التي ستقودها غدًا.

ومسؤوليتنا في لجنة التدريب أن نجمع هذه الخبرات، وننظم انتقالها، ونحولها إلى مهارات يستطيع العاملون تطبيقها في شركاتهم، ومن هنا تأتي قيمة مسار: أن يكون لكل لقاء أثر، ولكل مهارة استخدام، ولكل شركة فرصة للاستفادة».

وأضاف«يمتلك قطاعنا خبرات تستحق أن تُنقل وتُبنى عليها نجاحات جديدة. وطموحنا أن يصبح مسار أحد البرامج المهنية المستدامة للغرفة، وأن يسهم في إعداد صف ثانٍ قادر على تحمل المسؤولية وقيادة التطوير. فالاستثمار في الإنسان هو ما يمنح النمو قدرته على الاستمرار».

ويستهدف التصور التدريبي للبرنامج أصحاب ومديري الشركات والعاملين في التسويق والمبيعات والعمليات، مع اهتمام خاص بالصف الثاني والكوادر الشابة.

وتشمل محاوره المقترحة تطوير الأعمال، وتعظيم الاستفادة من المعارض السياحية، والتسويق والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة العملاء، وتنمية مهارات الإدارة والقيادة، من خلال لقاءات تفاعلية وورش تطبيقية يقدمها خبراء وممارسون من داخل الصناعة.