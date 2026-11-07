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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركات السياحة: مصر قدمت نموذجا متميزا في الترويج السياحي ببورصة لندن وحضورها لفت الأنظار

دكتور نادر الببلاوي
دكتور نادر الببلاوي
محمد الاسكندرانى

أكد الدكتور نادر الببلاوي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن المشاركة المصرية في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM London 2026 شهدت حضورًا متميزًا ونجاحًا واضحًا في جذب أنظار الزائرين، مشيرًا إلى أن التصميم المتميز للجناح المصري والعرض المتحفي المصاحب له، إلى جانب الحملات الدعائية المنتشرة داخل المعرض وخارجه، ساهمت في إبراز المقصد السياحي المصري بصورة لافتة.

غرفة شركات السياحة 

وقال الببلاوي إن مشاركة مصر هذا العام بصفتها الشريك الرئيسي للبورصة للمرة الأولى في تاريخها مثلت فرصة مهمة لتعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية، لافتًا إلى أن الدعاية المصرية بدأت من مدخل المعرض وامتدت إلى الجناح المصري، فضلًا عن الحملات الترويجية التي شهدتها شوارع العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف أن الجناح المصري شهد إقبالًا مهنيًا من المتخصصين وشركاء صناعة السياحة، حيث حرص ممثلو شركات السياحة المصرية على عقد لقاءات واجتماعات مثمرة مع نظرائهم من مختلف الأسواق، بما يتيح فرصًا جديدة للتعاون وبناء شراكات تدعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

تحديات محدودة 

وأوضح رئيس الغرفة أن بعض الشركات المصرية واجهت تحديات محدودة نتيجة زيادة الإقبال على المشاركة وضيق المساحات المتاحة داخل الجناح المصري، وهو ما استدعى إعادة توزيع بعض المساحات، مؤكدًا أن الغرفة تحركت بالتنسيق مع المهندس المصمم للجناح، ونجحت في نقل بعض الأجنحة وتوفير مساحات مناسبة للشركات التي تأثرت بهذه المشكلة، حرصًا على تمكين جميع المشاركين من الاستفادة من وجودهم بالمعرض.

وفيما يتعلق بمعدلات الإقبال العام على المعرض، أشار الببلاوي إلى أن المشاركة الجماهيرية والمهنية بدت أقل نسبيًا مقارنة ببعض الدورات السابقة، مرجعًا ذلك إلى تداعيات الأحداث والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما انعكس على حركة السفر والمشاركة في الفعاليات الدولية.

وأكد الببلاوي أن المشاركة المصرية في بورصة لندن هذا العام تعكس أهمية الاستثمار في أدوات الترويج الحديثة، وتكامل الجهود بين وزارة السياحة والآثار وهيئة التنشيط السياحي والغرف السياحية وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة قدرته على جذب مزيد من الحركة السياحية من الأسواق المختلفة.

غرفة شركات السياحة شركات السياحة الدكتور نادر الببلاوي بورصة لندن الدولية للسياحة القطاع السياحي

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