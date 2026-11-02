شركات السياحة تعلن موعد بدء استرداد مبالغ جدية حجز الحجاج

أخطرت غرفة شركات السياحة، أعضائها عن موعد بدء استرداد مبالغ جدية الحجز للمواطنين الذين لم يحالفهم التوفيق في قرعة الحج السياحي لموسم 1448هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 5 نوفمبر 2026، من خلال فروع بنك مصر المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

موعد بدء استرداد مبالغ جدية حجز الحجاج

وأشارت غرفة شركات السياحة، في إخطارها الذى حصل موقع صدى البلد على نسخة منه، أنه يتعين على الشركات توجيه عملائها الذين لم يفوزوا في قرعة الحج السياحي، إلى أي من فروع بنك مصر لاسترداد قيمة مبالغ جدية الحجز التي سبق سدادها.

وأكدت الغرفة، أن استرداد المبالغ يتطلب تقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية للمواطن، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية المنظمة لموسم الحج السياحي لعام 1448هـ.

ونوهت غرفة شركات السياحة ، في كتابها الدوري بتوجيه الشكر لشركات السياحة على تعاونها، متمنية لجميع المتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق هذا الموسم، فرصة أفضل في مواسم الحج المقبلة.