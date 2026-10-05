145 ألف متقدم| الغرف السياحية تكشف نجاح الحج السياحي في مصر

أكد ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك 145 الف مواطن متقدم للحج السياحي، مضيفا أن هذا الأمر يعني المصداقية للحج السياحي.



وأضاف ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن شركات السياحة في الحج السياحي ملتزمة لان الدولة تتابع هذا الأمر، مشيرا إلى أن هذا العدد يعني نجاح كبير للحج السياحي.

وتابع ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك وسطاء يتحايلون بطرق كثيرة من خلال التواصل من البسطاء، مشيرا إلى أن هناك تطوير جديد لمنع أي تحايل.

